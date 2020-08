EU en VS verlagen wederzijds importheffingen op beperkt aantal producten

De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben afgesproken over en weer importheffingen te verlagen voor een aantal producten. Eurocommissaris Phil Hogan van Handel en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer maakten in een gezamenlijke verklaring bekend dat het pakket honderden miljoenen waard is.

Lees ook dit uitlegstuk de ernstig verstoorde handelsrelatie tussen de VS en de EU: Is er nu een handelsoorlog tussen de VS en de EU?

De overeenkomst heeft betrekking op een aantal Europese kant-en-klaargerechten, kristal glaswerk en sigarettenaanstekers met een totaalwaarde van ongeveer 136 miljoen euro. Washington verlaagt de heffingen daarvoor met de helft. De EU schaft in ruil daarvoor heffingen op levende en bevroren kreeftproducten uit de VS af, goed voor een waarde van zo’n 95 miljoen euro.

De onderhandelaars stellen dat met de overeenkomst de handelsbetrekkingen tussen Brussel en Washington moeten verbeteren. Vorig jaar raakte de handelsrelatie ernstig verstoord toen de VS importheffingen oplegde voor onder meer bepaalde soorten kaas, wijn, whisky, boter en yoghurt uit de EU. Dit werd gezien als vergelding voor illegale subsidie van de Europese Unie aan vliegtuigbouwer Airbus.

De tariefsverlagingen gaan met terugwerkende kracht per 1 augustus in. Het is voor het eerst in ruim twintig jaar tijd dat de Europese Unie en de Verenigde Staten na onderhandelingen importheffingen verlagen. „Het is de bedoeling dat dit pakket het begin vormt van een proces dat zal leiden tot aanvullende overeenkomsten die een vrije, eerlijke en wederkerige transatlantische handel creëren”, stellen Hogan en Lighthizer in hun verklaring.