Turkije doet grote gasvondst in Zwarte Zee

Turkije is in de Zwarte Zee op een grote gasbel gestuit. Volgens de Turkse president Erdogan gaat het om de grootste gasvondst ooit voor het land. Hij hoopt dat de natuurlijke brandstoffen tegen 2023 uit de zeebodem gewonnen kunnen worden, melden internationale persbureaus vrijdag.

Het zou gaan om 320 miljard kubieke meter. Ter vergelijking: het gasveld dat in 2017 bij Schiermonnikoog werd ontdekt, heeft een voorraad van vijf miljard kubieke meter. Analisten die persbureau AP sprak, noemen de Turkse vondst significant, maar niet genoeg om het land bijvoorbeeld zelfvoorzienend te maken op energiegebied.

Volgens persbureau Reuters moet de komende jaren nog wel blijken of het gaat lukken de voorraad in de Zwarte Zee aan te boren. Krijgt Turkije dat voor elkaar, dan is het in de toekomst minder afhankelijk van dure energie uit landen als Rusland, Irak en Iran. Het zou voor Erdogan ook een welkome impuls voor de Turkse economie zijn, die er slecht voorstaat door onder andere fikse inflatie en de diepe val van de lira tegenover de dollar deze zomer.