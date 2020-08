Eerst steunpakket, dan Prinsjesdag

Normaal gezien zou het kabinet nu druk zijn met het oppoetsen van de vaak bekritiseerde koopkrachtplaatjes. Belastingvoordeeltje hier, korting daar - alles om de mensen op Prinsjesdag een mooi (en zelden werkelijkheid wordend) verhaal te kunnen vertellen over hoe hun koopkracht volgend jaar stijgt. Maar nu liggen er meer wezenlijke kwesties op het kabinet te wachten.

Bijvoorbeeld: hoe wil het kabinet ons ‘uit de crisis investeren’, zoals de ministers het zeggen? Waarin dan? In de bouw, het openbaar vervoer, de energietransitie? En welke rol speelt het investeringsfonds van ministers Wopke Hoekstra en Eric Wiebes daarbij? Schrapt het kabinet de verhuurdersheffing om woningcorporaties tot bouwen aan te zetten? Gaat de geplande verlaging van de winstbelasting door? En wat als er een tweede golf komt? Met welke ingrepen wil het kabinet de economie schokbestendiger maken, zoals het voor de zomer verkondigde? Bijvoorbeeld als het gaat om het grote aandeel flexwerkers en zzp’ers die de klappen nu opvangen.

En dan moet het kabinet ook nog besluiten over het derde steunpakket voor de economie. Het tweede loopt in oktober af. Idealiter zou eind augustus dat derde pakket af moeten zijn, hoor ik in Den Haag. De grote vraag: hoe gaat het verder met de steun? Een tweede golf besmettingen en beperkingen voor bedrijven is mogelijk. Moet de steun ruimhartig blijven of houdt het kabinet zo aanpassing in de economie tegen? Dat vragen ook coalitiepolitici zich af. Er wordt nu gedacht aan een pakket dat van oktober tot aan de zomer loopt.

Dat de steun gekke effecten heeft, blijkt bijvoorbeeld uit het aantal faillissementen. Er zijn dit jaar minder bedrijven failliet gegaan dan vorig jaar tot half augustus. Dat is zeer opmerkelijk, aangezien de economie dit jaar sterk kromp en vorig jaar bloeide. Dikke kans dat dit te danken is aan de noodsteun: loonsubsidie, subsidie voor vaste lasten en belastinguitstel. Daar is niks mis mee. Sterker nog, economen zijn het erover eens dat dit goed beleid was, dat erger heeft voorkomen. Maar als het lang duurt, dan worden de voordelen minder evident. Dynamiek hoort bij de economie: bedrijven komen en gaan.

De economen van het Centraal Planbureau schetsen dat dilemma in een studie naar loonsubsidie NOW. Het CPB ziet de NOW tot dusver als een zegen, maar adviseert ook de subsidie voor werknemers straks te verlagen. Tot nu toe kregen werknemers 100 procent van hun loon doorbetaald. Dat is ruimhartig vergeleken met andere Europese landen. Verlaag de subsidie naar 70 procent, oppert het CPB. Dat stimuleert mensen werk te zoeken in productievere sectoren. Maar het CPB is ambivalent. Als er een tweede golf komt, kan het wenselijk zijn de steun weer te verruimen.

Dit dilemma wordt ook in andere Europese landen bediscussieerd. Na de financiële crisis van 2008 klonk de angst dat het ruime monetaire beleid zombiebedrijven had gecreëerd. Nu is de vrees dat er zombiebanen ontstaan. De economie van maart 2020 is achterhaald. Maar zomaar de steun stoppen, dat wil bijna niemand. Er moet een midden worden gevonden tussen hulp en aanpassing. Die tussenweg kan zijn: veel hulp bij aanpassing, bijvoorbeeld bij het vinden van ander werk. En: hogere inkomenssteun aan werklozen. Maar dat is niet per se goedkoper of makkelijker dan de steun nu.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020