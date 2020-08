Een popconcert als corona-experiment, live in Leipzig

Een popconcert voor een publiek van ruim 2.000 mensen, binnen in een sportarena, zonder anderhalve meter afstand in acht te nemen? Terwijl de pandemie nog allerminst voorbij is? Het gebeurt deze zaterdag in Leipzig – als onderdeel van een wetenschappelijk experiment.

Toegang tot het concert van de Berlijnse zanger Tim Bendzko is gratis. Maar alleen gezonde en niet zwangere mensen tussen 18 en 50 jaar worden toegelaten.

Aanmelding van tevoren was verplicht, zodat iedereen een gratis corona-testkit thuisgestuurd kon krijgen. Zonder een negatieve uitslag komt niemand binnen. Bij de ingang wordt voor de zekerheid ook nog de temperatuur van deelnemers opgenomen.

Het project, met de naam Restart-19, wordt geleid door onderzoekers van het universiteitsziekenhuis van de stad Halle. Doel is na te gaan hoe het besmettingsrisico bij grote bijeenkomsten in afgesloten ruimtes beperkt kan worden.

Omdat besmettingen vooral veroorzaakt worden door contacten tussen mensen, willen de onderzoekers meten hoeveel contacten er tijdens het concert in verschillende situaties plaatsvinden. Bij het experiment, dat de hele dag duurt, worden drie scenario’s met de deelnemers doorgespeeld.

Meerdere scenario’s

In het eerste scenario wordt het concert begonnen, en het publiek de zaal in gelaten, zoals dat voor de coronacrisis gebeurde. In het tweede scenario wordt het publiek opnieuw de zaal in gelaten, maar nu volgens een hygiëneplan met duidelijke afstandsregels. En in het derde scenario moeten ook op de tribunes afstandsregels in acht genomen worden en mag maar een deel van het publiek de zaal in. Tijdens alle drie de onderdelen speelt Tim Bendzko.

Alle aanwezigen krijgen een ‘contact tracer’, een zendertje dat ze aan een koord om hun nek moeten hangen. Het apparaatje meet voortdurend het aantal andere deelnemers in een nabijheid van dertig meter. Ook houdt het bij waar die ‘ontmoetingen’ plaatsvinden: bij de ingang, op de tribune of in de foyer. Zo hoopt men een beeld te krijgen welke momenten en welke plaatsen de grootste risico’s op besmetting met zich meebrengen bij grote bijeenkomsten.

Hoewel iedereen in de arena – als het goed is – een recente coronatest heeft gedaan, wordt aan alle deelnemers bij de ingang ook een FFP-2 mond- en neusmasker uitgereikt, dat ze voortdurend moeten dragen, behalve tijdens pauzes in de buitenlucht. Ook krijgen ze een flesje met desinfecterende gel, met de aansporing daar regelmatig hun handen mee te ontsmetten.

De gel is fluorescerend. Daardoor, zo is de bedoeling, kan met UV-licht zichtbaar gemaakt worden welke oppervlaktes veel aangeraakt worden – en dus potentiële besmettingshaarden zijn. Met die informatie zou bij het opstellen van hygiëneplannen rekening gehouden kunnen worden, bijvoorbeeld door die plekken regelmatig te ontsmetten.

Aanvankelijk hoopte men dat 4.000 mensen zich zouden aanmelden. Maar omdat er minder animo bleek dan gehoopt werd de inschrijvingstermijn twee keer verlengd. Volgens de leider van het experiment, Stefan Moritz, hoofd van de afdeling infectieziektes van het universiteitsziekenhuis, kan het project ook met de 2.200 deelnemers die zich nu hebben aangemeld bruikbare resultaten opleveren.

Het project, dat wordt betaald door de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt, komt voort uit een gesprek tussen sportclub SC DHfK uit Leipzig en de universiteit. De club zocht hulp, om ondanks corona toch weer grote sportevenementen te kunnen houden. Dat kon de universiteit niet direct mogelijk maken, maar het gesprek leidde wel tot het plan voor het concert-experiment, dat door SC DHfk gesteund wordt. In oktober worden de resultaten van de studie verwacht.