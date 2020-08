Een ingetogen alleskunner die het onderste uit de kan haalde

Volbloed liberaal, allround bestuurder, non-conformist, kunstliefhebber, vogelaar, stiekem feestbeest. Stuk voor stuk kwalificaties die op de afgelopen woensdag op 60-jarige leeftijd aan kanker overleden Atzo Nicolaï van toepassing zijn. Los hiervan tevens iemand met een gevarieerd cv. Hij was onder andere Tweede Kamerlid voor de VVD, staatssecretaris en minister, voorzitter van de Vogelbescherming en commissaris bij Eneco. Afgelopen najaar stopte hij na acht jaar als president van DSM Nederland. Sinds begin dit jaar was hij voorzitter van de Rotterdamse havenondernemersorganisatie Deltalinqs.

Nederland maakte kennis met Nicolaï door zijn activiteiten als politicus. Hij was van de inhoud, niet van de grote, makkelijke woorden. „Democratie heeft meer te maken met luisteren naar de minderheid dan doordrukken van de meerderheid. Is niet een van de aardigste dingen in ons werk als anderen van mening veranderen omdat je hen overtuigt?”, schreef Nicolaï in 2011 in zijn afscheidsbrief aan de collega’s van de Tweede Kamer. Hij zat vanaf 1998 in het parlement, tussentijds onderbroken door het staatssecretariaat voor Buitenlandse Zaken en een kortstondig ministerschap van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het derde (overgangs)kabinet Balkenende.

Antillen-akkoord

Die laatste functie beschouwde Nicolaï zelf in het geheel niet als een interim-periode. Hij sloot een akkoord over de nieuwe staatkundige verhouding tussen Nederland en de Antillen en beëindigde hiermee een jarenlang voortslepende discussie. In Nederland viel de doorbraak niet zo op, maar op de Antillen des te meer. Het leverde hem nog de titel ‘Man of the Year’ van Sint Maarten op.

Atzo Nicolaï kwam in 1998 in de Tweede Kamer op voorspraak van partijleider Frits Bolkestein. Die kende hem uit de Amsterdamse kunstwereld. Nicolaï was toen behalve een frequent theaterbezoeker secretaris van de Raad voor Cultuur. Heel voorzichtig sprak hij in die hoedanigheid de sector aan op de inkomstenkant van hun werkzaamheden. „Ik vond dat je ook aan marketing moest doen in de kunst. Dat was toen vloeken in de kerk”, zei hij in een interview. Het was de tijd die hij typeerde met de woorden van een directeur van het Holland Festival die ooit zei: „Als de zaal vol zit, zal er wel iets mis zijn met de voorstelling.”

In de Kamer ging hij zich vanwege zijn oude baan bewust niet met kunst bezighouden. Met direct één markante uitzondering: zijn eerste optreden, de zogeheten Maidenspeech, ging over de omstreden aankoop door de staat van Mondriaans Victory Boogie Woogie. In lijn met de VVD-beginselen waarin de vrije markt wordt omarmd moest Nicolai eigenlijk tegen zijn, maar hij vond het een razend mooie compositie. Verantwoordelijk minister van Financiën en partijgenoot Gerrit Zalm kwam er dan ook genadig van af.

Law and Order

Nicolaïs hoofdtaak in de Tweede Kamer werd de portefeuille justitieaangelegenheden, waarmee hij zich onder andere sterk maakte voor de identificatieplicht en het toestaan van DNA-materiaal bij rechtszaken. Hiermee bediende hij de law and ordervleugel van de VVD. Zijn liberale kant toonde Nicolaï met een haast rabiate verdediging van de vrijheid van meningsuiting. Hij was in 2008 één van de mensen achter de „vrijdenkersruimte” in een VVD-fractiekamer aan het Binnenhof, waar omstreden cartoons werden tentoongesteld.

In het kabinet-Balkenende II, een coalitie van CDA, VVD en D66, trad Nicolaï in 2003 toe als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Hij werd in het bijzonder belast met Europese Zaken. Hij was voorstander van een ‘realistische’ benadering van de Europese Unie. De EU diende geen geloofsartikel te zijn, maar viel ook niet weg te denken. Het leidde in 2004 tot de slogan ‘Europa best belangrijk’ van het ministerie, waar toen veel over te doen was. Er zat geen gedrevenheid in en speelde daarmee de eurosceptici alleen maar in de kaart, zeiden de critici.

Nicolai zag in 2005 tot zijn teleurstelling dat een meerderheid van de kiezers bij het eerste naoorlogse referendum in Nederland Europa helemaal niet zo belangrijk vond. Nederland zei als één van de weinige lidstaten ‘nee’ tegen de Europese Grondwet. Nicolaï kon in Europa scherven gaan ruimen. Hij beschouwde de uitslag als „een dieptepunt”.

De uiterlijk ingetogen politicus en bestuurder had ook nog een andere kant. Als het werk klaar was, kwam in hem het ‘feestbeest’ boven. Hij zag er niet tegen op na een lange vergaderdag nog tot diep in de nacht los te gaan in een disco met techno. Daar leefde het gewezen bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging zich dan uit op de dansvloer.

In een ouder-kind interviewserie in Het Financieele Dagblad vertelde Nicolaïs dochter Veerle enkele jaren geleden over een zilveren kannetje dat zij van haar vader kreeg toen zij op kamers ging. „Het onderste uit de kan halen”, had hij op de onderkant laten graveren. Dat was zijn levensmotto. „Eigenlijk”, zo zei zij over haar vader, „is hij net als veel millennials een optimizer”.

