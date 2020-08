‘Economisch gezien is het leven makkelijker hier’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Gerhard: „Fortunato en ik hebben elkaar acht jaar geleden leren kennen via een datingsite. Ik woonde in Amsterdam en Fortunato in Manila, de Filippijnen. Ik ben eerst twee keer naar hem toe geweest. Toen dat klikte, is hij drie maanden naar Nederland gekomen. Daarna zijn we samen gaan wonen in Amsterdam. Vijf jaar geleden zijn we getrouwd.”

Fortunato: „Ik kom uit een boerenfamilie, net als Gerhard. Ook hadden we allebei een strenge vader.”

Gerhard: „Dat we nu in Winterswijk wonen, is niet helemaal toevallig. Mijn vader is hier geboren en werd boer in Breedenbroek, niet ver hier vandaan. Zelf ging ik studeren in Amsterdam, culturele antropologie en later Spaans. Ik was wel een type voor Amsterdam toen ik jong was. Ik wilde alles meemaken en hield van reizen. Ik heb er 43 jaar gewoond. Vijftien jaar geleden heb ik een recreatiewoning gekocht in Varsseveld, dat leek me handig, in de buurt van mijn broers en zussen – ik ben best familieachtig. Ik vond het heerlijk om weer dialect te kunnen spreken daar, ik was er eenmaal per twee weken een lang weekend. Toen Fortunato en ik een relatie kregen, hebben we besloten om helemaal in de Achterhoek te gaan wonen.”

Fortunato: „Ik vind de stad zo druk. Bovendien wilde ik graag een tuin, ik houd van tuinieren.”

Gerhard: „Wat ook meespeelde, is dat het vinden van een baan niet zo gemakkelijk was voor Fortunato. Het was al gauw fabriekswerk. Zo ontstond het idee samen een gastenverblijf te beginnen. Omdat ik toen al begin zestig was, heb ik vaart gezet achter dat plan. We hebben eerst in de omgeving van Varsseveld gezocht, maar dat lukte niet. Toen we dit huis op Funda zagen, bleek dat het van een nicht van mij was.”

Fortunato: „We verhuren nu twee appartementen in onze boerderij, een huisje op het erf en de recreatiewoning in het buitengebied van Varsseveld. Daar gaan we elke zaterdag naartoe om het schoon te maken en de tuin te doen.”

Gerhard: „Als we geen geld hoefden te verdienen, deden we het niet. Maar ik ben acht jaar voor mijn pensioen werkloos geraakt, dus we hebben nog wel extra inkomsten nodig. Achteraf is dat ontslag een blessing in disguise geweest, want we wonen nu op een heerlijke plek én Fortunato heeft werk.”

Fortunato: „Ik maak schoon, was en strijk, en doe de moestuin. Gerhard doet de administratie. In dit werk ben ik zelfstandig, ik voel me vrij. Van het werk in de fabriek kreeg ik stress, ook omdat ik niet perfect Nederlands spreek. Ik moest ’s morgens om zes uur op de fiets naar werk zitten, ook in de winter. Dat wilde ik niet meer.”

Gerhard: „Toch klaagde je nooit.”

Fortunato: „Gemiddeld werk ik nu zes uur per dag, zeven dagen in de week. Deze zomer is het extra druk, met al die mensen die in eigen land blijven. In de Filippijnen heb ik enige tijd een opleiding elektrotechniek gevolgd, dat moest van mijn vader. Maar ik had liever iets in de zorg gedaan.”

Medicijnen

Gerhard: „Mijn vorige man kwam uit Brazilië, het is deze maand precies vijfentwintig jaar geleden dat hij overleed. Hij had aids. Ik was ook hiv-positief en levensreddende medicijnen waren er toen nog niet. Dus ik heb een tijdlang gedacht dat ik niet oud zou worden. Maar gelukkig ben ik nooit ziek geworden, tot het moment dat die medicijnen er wel waren. Na het overlijden van mijn man heb ik nog wel een korte relatie gehad, maar ik merkte dat ik ook goed alleen kon zijn. Totdat ik Fortunato leerde kennen, was ik wel veel in Latijns-Amerika geweest, maar had ik me nog nooit zo in Azië verdiept.”

Fortunato: „Wat ik prettig vind aan Nederland is de tolerantie en dat de mensen zich vooral bezighouden met hun eigen leven – ze roddelen niet zo. En economisch gezien is het leven makkelijker hier. In de Filippijnen was ik niet heel arm, maar qua gezondheid en veiligheid is het hier veel prettiger. Hier heb je geen moslimterreur en guerrilla’s. Het leven is veel minder stressvol in Nederland. Toch vind ik het lastig om écht goed te integreren, dat komt misschien doordat ik een beetje verlegen ben. Maar toen ik deze zomer vijftig werd, hing er namens alle buren een ‘50-bord’ aan de schuur, een hangmat met een Aziatische Abraham erin en een gedicht. Dat emotioneerde me.”

Gerhard: „Fortunato zou een feest geven, maar dat is door corona uitgesteld.”

Vakantie naar Spanje

Fortunato: „We geven weinig geld uit. We gaan wel eens uit eten, maar dat is nu minder door corona.”

Gerhard: „Soms helpen we een familielid van Fortunato. En we lossen zoveel mogelijk af, zolang het goed gaat met het bedrijf en we beiden gezond zijn.”

Fortunato: „En we verbouwen soms wat in ons huis. Maar we zijn geen big spenders. Vorig najaar zijn we op vakantie naar Spanje geweest.”

Gerhard: „En Fortunato gaat om de paar jaar naar de Filippijnen. Ik ga niet mee, want in dat gebied ben je door de guerrilla niet veilig als blanke. Ik zou nog wel graag eens naar Brazilië gaan om mijn vrienden en vorige schoonfamilie te zien.”

Fortunato: „Maar in Europa heb ik ook nog niet veel gezien. We gaan wel regelmatig een paar dagen ergens in Nederland kijken. Ja, ik zie mezelf wel oud worden hier.”

Hoe doen zij het? Wonen Fortunato en Gerhard wonen in een voormalige boerderij in Brinkheurne, bij Winterswijk. Vervoer Fortunato rijdt auto, Gerhard doet veel op de fiets en per trein. En met de auto, als Fortunato meegaat, want Gerhard heeft geen rijbewijs. Koken Fortunato kookt meestal. Hij vindt dat leuk, Gerhard veel minder. Boodschappen Normaal doen Fortunato en Gerhard samen boodschappen. Sinds de coronacrisis doet Fortunato vaker boodschappen. Huisdieren Een hond, vijf kippen en een haan en een kat (een ‘aanloper’ die in de schuur woont). Sparen Fortunato spaart voor een nieuwe auto. Gerhard zorgt vooral dat hij reserves heeft, „zodat iets kan als ik het echt wil”.