Dodelijk ongeluk op A6 in Friesland, snelweg in beide richtingen gesloten

Op de A6 in de buurt van het Friese Sintnicolaasga is vrijdag een persoon om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Drie anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren zes voertuigen, waarvan twee vrachtwagens, betrokken. De A6 is in beide richtingen afgesloten vanwege het ongeluk.

Een van de vrachtwagens staat in brand. Op beelden van lokale media is te zien dat een grote rookwolk zich verspreidt over de omgeving. Aanvankelijk werd gedacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen waren opgeslagen in een van de vrachtwagens, maar volgens de politie is daar geen sprake van. Het ongeval is gekwalificeerd als incident dat ‘zeer grote hulpverlening’ behoeft. De laatste keer dat dat gebeurde in Friesland, is meer dan een half jaar geleden.

Over de toedracht van het incident is nog veel onduidelijk. Een politiewoordvoerder zegt tegen Omrop Fryslân dat „het erop lijkt dat een aantal voertuigen die achter elkaar reden op elkaar zijn gereden”. De politie vraagt getuigen zich te melden. De ANWB raadt automobilisten om te rijden via Heerenveen.