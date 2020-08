Bondskanselier Angela Merkel poseert met de leden van de regering van Noordrijn-Westfalen voor de media, voorafgaand aan overleg. In Duitsland is het aantal coronabesmettingen in enkele weken verdubbeld, en Merkel riep dan ook iedereen op zich aan alle maatregelen te houden om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het Oktoberfeest is al geschrapt, en mogelijk komt ook het carnavalsseizoen – dat met name in Noordrijn-Westfalen populair is – in gevaar.

Foto Sascha Schuermann/AFP