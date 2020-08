Dieren, mountainbikes en pickuptrucks: het vuur in Californië ontziet niets

De oppervlakte van de provincie Flevoland. Zo groot is het gebied dat bosbranden de afgelopen dagen verwoestten in het noorden van Californië. Huizen. Boerderijen. Pickuptrucks. Mountainbikes. Eeuwenoude bossen. Wijngaarden. Koeien. Het optrekkende vuur vernietigt zo'n beetje alles wat het tegenkomt. Fotografen van internationale persbureaus zijn in de Amerikaanse staat aanwezig en leggen de verwoesting vast. Tragische, apocalyptische beelden in een prachtige omgeving.