De website waar je komt voor het debat over voedsel

De homepage van Foodlog, half augustus. Stukken over overgewicht, over landbouw in Nigeria, over coronaverwarring en over Chinese leiders tegen voedselverspilling. Nieuwtjes uit andere media. En prominent: reacties van lezers. „Rauw vlees, rauwe eieren, brrr, krijg je toch de schijt van of niet?” Foodlog is als een levendig marktplein waar feiten en meningen naast en door elkaar worden verkondigd. „Een onafhankelijk nieuwsplatform”, noemt Foodlog zichzelf. De site viert zijn vijftiende verjaardag.

Op het kazerneterrein naast station Ede-Wageningen, in een ruimte die meer op een Franse studeerkamer lijkt dan op een redactie, serveert Dick Veerman oploskoffie. Veerman, geen familie van oud-Landbouwminister Cees Veerman, is de hoofdredacteur en moderator – „moderateur” – van de site die burgers, boeren, bedrijven, wetenschappers en beleidsmakers trekt. Het debat over voedsel, gezondheid, landbouw en energie wordt er 24 uur per dag gevoerd. Soms fel en ongenuanceerd, maar vaak gaan de gesprekken tussen lezers – leken en deskundigen – in de ‘draden’ onder de artikelen inhoudelijk behoorlijk de diepte in. In de beginjaren lieten ambtenaren zich ook nog wel eens horen. „Maar die durven misschien niet meer, of ze zijn teruggefloten.”

Platform voor voedseldebat

Foodlog is opgericht in 2005 door Marco Derksen (oprichter van Marketingfacts) en Dick Veerman. Derksen is niet meer betrokken. 1.050 leden betalen 60 euro per jaar. voor vrije toegang tot de site. De 18 businessleden die de site sponsoren hebben volgens Foodlog geen redactionele bemoeienis met Foodlog. Foodlog in de lucht houden kost circa 420.000 euro per jaar, volgens Veerman. Het gat tussen inkomsten en kosten wordt gedekt door commerciële activiteiten, zoals consultancy, en „veel onbetaalde uren” van Veerman en zijn vrouw, Cécile Janssen.

Als je met Dick Veerman (1963) praat over Foodlog en de ontwikkeling van het voedseldebat in vijftien jaar, kun je niet om Dick Veerman heen. Binnen een half uur weet je dat de oprichter van het voedselblog Frans en Wijsbegeerte studeerde, een goede neus heeft, bij financiële instellingen werkte, mede-eigenaar was van een consultancybedrijf, en door de ziekte van Bechterew, een vorm van reuma, geïnteresseerd raakte in voedsel. Een ander eetpatroon zou hem mogelijk kunnen helpen minder medicijnen te gebruiken.

„Achteraf is je leven logisch”, zegt hij over de oprichting van Foodlog. Dat dit op zijn pad kwam leek „toevallig” en de ontwikkeling verloopt nog steeds „organisch”, maar zonder de persoonlijke en professionele bevlogenheid van voorman Veerman was de site er waarschijnlijk niet, of niet meer geweest.

Al vijftien jaar staat hij naast de dorpspomp. De eerste stukjes, een of twee per dag, gingen vooral over voeding en inhoudsstoffen. „Wat doet het voor je lijf en hoe gaan we ermee om in relatie tot de natuur”, zegt Veerman, die als kind al bang was dat er op een dag geen water meer uit de kraan zou komen. „In elk geval gingen die artikelen altijd over iets waar mensen over willen praten.” Zo trok Foodlog veel aandacht met stukken die de gezondheidsclaims van Becel in twijfel trokken. Een massamedium werd Foodlog niet: de site trekt 1,5 miljoen bezoekers per jaar (ter vergelijk: NRC circa 2 miljoen per week). Maar de site won blogprijzen en heeft een plek verworven in kringen van voedsel en landbouw.

Lees ook: Nederland telt steeds meer flexitariërs, en toch eten we meer vlees. Hoe kan dat?

Foodlog wordt nu gemaakt door zes vaste krachten (vijf voltijds banen), twee stagiairs en een aantal freelance auteurs. In het begin vulde Veerman de site in zijn eentje met horecaman Ailko Faber. Al snel modereerde Veerman honderden reacties per dag. En nog steeds praat hij mee. „Ik zag dat wij een gespreksfunctie kunnen hebben die kranten laten liggen. Ik moedig de discussie aan.” Ook als mensen onzin kletsen? „Ik bevraag ze 360 graden rond: wat bedoel je dan? En als het klaar is, is het klaar. Ik wil alle standpunten de ruimte geven, maar je moet voorkomen dat de drammers, die steeds hetzelfde zeggen, de anderen wegjagen.”

Het kan er heftig aan toe gaan. „Vooral de emoties over vlees en vega zitten heel diep.”

Overheid, waar bent u?

Waar het rond 2005 nog de vraag was of de overheid zich moest bemoeien met gezonde voeding – het was toch je eigen schuld als je dik was – is het nu juist de industrie die om regels vraagt, volgens Veerman. Nutriscore, een logo op verpakkingen dat gezond kiezen in de supermarkt makkelijker moet maken, is daar een voorbeeld van. „De industrie neemt daarin haar verantwoordelijkheid en snakt naar een gelijk speelveld. ‘Zullen we het even reguleren?’, zeggen ze. ‘Overheid waar bent u?’”

Met thema’s als voeding en gezondheid spreekt Foodlog consumenten aan. Als het over landbouw en energie gaat, wordt het soms behoorlijk specialistisch voor de leek. Toch bepalen die onderwerpen nu voor een groot deel het debat. „We weten al lang dat er grenzen aan de groei zitten. Zon en wind leveren niet genoeg energie, er moet biomassa bij – ben ik fááááliekant tegen – om de klimaatdoelen te halen. En nu zien we: voedsel en energie gaan met elkaar strijden. We stoppen bomen in Tesla’s, dat is absurd. Eerst dachten we: we moeten duurzamer consumeren, maar we zullen ook mínder moeten consumeren.”

Eerder, zegt Veerman, draaide het vooral om dierenwelzijn en te veel export. Nederland produceert voor een internationale markt met lage kostprijzen, terwijl de milieu-eisen omhooggaan. „Dat is niet vol te houden. Nu blijkt dat we hebben een probleem hebben met de ruimtelijke ordening. Industrie en landbouw claimen dezelfde ruimte.” De stikstofcrisis heeft dat voor iedereen zichtbaar gemaakt.

Eerst dachten we: we moeten duurzamer consumeren, maar we zullen ook mínder moeten consumeren.

Het probleem in één woord, volgens Veerman: puntdruk, de druk per vierkante meter. „We doen te veel, we willen te veel in een te klein land. Als we minder boeren hebben, hoeven we minder maatregelen te nemen. Je zag al jaren aankomen dat het vast zou lopen. Nu lopen de emoties bij boeren hoog op – en dat zijn oerkrachten, hoor.” Nee, het debat is allang niet meer leuk. „Het boerenfront is totaal naar de klote.”

Maar wat kun je daar als lezer van Foodlog, als consument, mee? Weinig, zegt Veerman. „Bij de boer kopen lost niks op, want het overgrote deel van de productie gaat naar het buitenland. Maar consumenten zijn ook kiezers. We moeten de politiek vragen: is Nederland een stad of een land? In wat voor land willen we wonen en hoe gaan we dat doen?”

Foto Getty Images

Alles van korenwolf tot ketodieet komt langs op Foodlog. Sinds maart is er veel aandacht voor corona. Voor de lezer voelt het soms als een mui van informatie, dat weet Veerman ook. Maar minder wil hij niet. „Covid-19 heeft, net als energie, een gigantische impact op ons voedselsysteem. De horeca wordt gehalveerd, we bestellen meer: wat betekent dat voor de voedselketen? En als de economie onderuitgaat, hebben we goedkoop voedsel nodig, terwijl voedsel juist duurder moet worden om de milieumaatregelen te betalen. Hoe dan?”

Geen winst

Er zijn mediabedrijven geweest die Foodlog wilden overnemen, zegt Veerman. „Maar we zijn niet over te nemen, want we maken geen winst.” Foodlog heeft geen advertenties, geen gesponsorde content en zo’n duizend betalende leden. Sinds 2011 werkt ook Veermans echtgenote Cécile Janssen fulltime voor de site, soms posten ze midden in de nacht nog artikelen. „Wij zijn zo gek als een boer. Die telt zijn uren ook niet.”

Het geld waarmee het verlieslatende platform overeind wordt gehouden, verdient Foodlog met veel beter betaalde consultancyopdrachten, projecten en evenementen voor overheden en bedrijven. Een voorbeeld. „Met de provincie Overijssel brachten we boeren en Aldi bij elkaar om een reeks streekproducten op de markt te brengen. De hele keten moet met elkaar gaan praten. Zo kun je de markt veranderen. Daar ben ik trots op.”

Journalist, opiniemaker, consultant, dagvoorzitter – schuurt dat niet, zoveel verschillende petten? „Ik hou soms dingen voor me die journalisten wel opschrijven. Maar ik zorg ervoor dat ik de buitenstaander blijf. Steeds moet ik zelf afwegen: wat is relevant en hoe kan ik eerlijk zijn?” Wellicht komt het door zijn imago van de markante filosoof, zijn rol aan de zijlijn, dat die combinatie van petten hem niet wordt aangerekend.

Foto Getty Images

Ja, natuurlijk heeft de „integraal denker” nagedacht over de vraag waar het voedseldebat in 2035 over gaat. De politiek, de overheid, zorgt niet meer voor het publiek, zegt Veerman, Westerse democratieën lopen vast. „We hebben ‘onderheden’ nodig om de overheid de feiten en keuzes duidelijk te maken. Foodlog, dat burgers, boeren en bedrijven aan elkaar knoopt, is zo’n onderheid.”

Het begon voor Veerman ooit met voeding en reuma. Inmiddels heeft hij al die eetregels overboord gezet. Over voedsel als medicijn is hij sceptisch. „De voedingsleer barst van de nonsens. Zoveel factoren in het lichaam en de omgeving spelen mee, je kunt het effect van voeding onmogelijk bewijzen.”

Toch weet hij heel goed wat gezond is. „Niet te veel en heel gevarieerd.” En lukt dat ook? „We eten heel slecht. Als we tijd hebben, koken we zelf. Maar meestal zijn we te gehaast. En we drinken elke dag een fles wijn.” En vlees? „Cécile probeert te minderen. Maar een beetje vlees is niet erg, dieren hebben een wezenlijke functie in de kringloop.” Ze kunnen eten wat mensen niet eten, zoals gras en voedselresten. „We hebben een huis in Frankrijk. Als daar een wild zwijn wordt geschoten, eten we dat.”

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 augustus 2020