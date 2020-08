Prompt begonnen slimste-mens-hooligans Monica Geuze te pesten

Zeg mij wat uw vragen zijn en ik vertel u wat voor quiz u bent, zo luidt het gezegde – en wat dat betreft gaat het de goede kant op met Nederland. Want nu De slimste mens (KRO-NCRV) al jaren kijkcijfers haalt waar Goede tijden, slechte tijden alleen nog maar van kan dromen, heeft ook het boerenslimme RTL de veelweter als verdienmodel ontdekt, in de vorm van het dagelijkse Ik weet er alles van! en de beroemdhedenvariant Ik weet er alles van! VIPS.

Het ‘alles’ in Ik weet er alles van! is even rekbaar als het ‘slimste’ in De slimste mens; maar feit is dat de kandidaten allen een specialisme hebben waarvan zij buitensporig goed op de hoogte zijn. Voor Heel Holland Bakker Robèrt van Beckhoven is dat ‘voetbal’ en dat kan leiden tot een vraag over de teckel die door de NOS-studio scharrelde tijdens een WK voetbal. Later verscheen er een kolossaal portret van Friedrich Nietzsche in beeld, dat helaas niet leidde tot een vragenblokje voorbij goed en kwaad. Er volgde een parade van snorrenfoto’s. Hoe heette de acteur die Magnum speelde ook alweer?

Maar andere zaken dwongen deze recensent (quizscepticus sinds het sneven van Cijfers & Letters) tot bescheidenheid. Want wat was de werktitel van de zoete Beatles-klassieker Yesterday? Dat bleek het ultra-prozaïsche Scrambled Eggs te zijn. Opmerkelijker was nog dat kandidaat Eddy Zoëy (wiens specialisme niet eens ‘Beatles’ was maar ‘vogels’) deze wetenswaardigheid achteloos uit zijn mouw schudde. Het leverde de vogelbescherming duizenden euro’s op.

Of de kandidaten in De slimste mens slimmer zijn dan die in Ik weet daar alles van! VIPS is de vraag. Feit is dat ze iets minder vippig zijn. Van de drie deelnemers die donderdag onder het toeziend oog van überbrommer Maarten van Rossem („een oase in de weetjeswoestijn”) aan de tand werden gevoeld, waren er twee schrijver: Johan Fretz en Alex Boogers. Alleen vlogger en presentator Monica Geuze kon in televisiefaam wedijveren met de commerciële concurrentie. Het maakte haar dadelijk tot de underdog in de slimste-studio.

En niet alleen in de studio. Tijdens het spel bleken de deelnemers allemaal een slechte dag te hebben. Over Willem Ruis (ook bij De slimste mens kan het niet altijd Nietzsche zijn) hadden ze amper iets te melden. Ook bleek het voor hen onmogelijk om spitskool, Chinese kool of boerenkool fatsoenlijk te determineren. Prompt begon op Twitter een groepje slimste-mens-hooligans Monica Geuze aan te pakken. Ze paste te vaak en te snel, ze was een ‘leegschedel’, een ‘domme muts’ en zo nog het een en ander. Enkele kijkers meenden zeker te weten dat de vragen speciaal voor de ‘onderrand’ van zelfbenoemde BN’ers makkelijker waren gemaakt.

Johan Fretz bleek de beste van de drie, maar in het slotspel tussen Boogers en Geuze greep de God van de Televisiequizzen in met superieure ironie. Nadat eerst aan beide kanten van de tafel de kennis over Flevoland tekortschoot om een beslissing te forceren – u leest het, we voeren de spanning nog even op – moest uiteindelijk het onderwerp ‘hersenen’ de doorslag geven. Waarna de veronderstelde ‘leegschedel’ Monica Geuze met een soepel ‘linker hersenhelft, rechter hersenhelft’ juist voldoende punten wist te verzamelen om Boogers de knock-out toe te dienen.

Vrijdag is Geuzes derde optreden. Voor je het weet melden zich de eerste demonstranten van #slimstewaanzin zich bij de studio om daartegen te demonstreren. Dan levert het voor volgend jaar in elk geval een leuke quizvraag op voor iemand die in Ik weet er alles van! ‘misogynie’ als specialisme heeft opgegeven.