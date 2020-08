De preken werken niet meer en de polarisatie groeit

Zes weken lang, tussen 24 juni en 6 augustus, waren premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) niet te zien op corona-persconferenties. Het was een lange fase van „radiostilte” door het kabinet, zegt hoogleraar gezondheidscommunicatie Julia van Weert, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM, die de overheid onder meer moet helpen met de communicatie in de coronacrisis. „Het verbaasde me, omdat het aantal besmettingen alweer aan het oplopen was. Het gevoel van urgentie was helemaal weg.”

Sinds deze maand zijn ze terug, in vertrouwde vorm: om 19.00 uur ’s avonds live op tv, uitgezonden vanaf het ministerie van Justitie en Veiligheid, met links de premier, rechts de minister, en de gebarentolk in het midden. De toon is streng, want dat was in de eerste fase van de coronacrisis effectief gebleken, vindt het kabinet. Dus worden de ene keer jongeren aangesproken (Rutte zei op 6 augustus: „Het is geen grap en het is oerstom om net te doen alsof dat wel zo is.”), en de andere keer familieleden (Rutte had het deze week over „tante Sjaan en oom Han, die met elkaar gaan zitten knuffelen.”).

Toch waren Rutte en De Jonge weinig specifiek. Nieuwe maatregelen kwamen er niet of nauwelijks. Rutte zei dat er ook in de privésfeer afstand gehouden moet worden, maar wil niet streng handhaven. Er werd naar Amsterdam verwezen, waar strenger beleid zou worden aangekondigd. Dat bleek vooral om extra toezicht op bestaande regels in de horeca te gaan. Het was, kortom, vooral de bedoeling dat het „preekje” bleef hangen, zoals het in het crisisteam genoemd wordt.

Het draagvlak verdwijnt

Het is een aanpak die dit voorjaar misschien veel effect had. Maar de coronacrisis is in een andere fase beland, weten ook alle betrokkenen. Het virus laait weer op, na een fase van gematigd optimisme. De ‘intelligente lockdown’, zoals het werd genoemd, is ingeruild voor een meer regionale aanpak, met meer vrijheid voor veiligheidsregio’s en lokale bestuurders.

Het draagvlak voor maatregelen kalft af, net als de onderlinge solidariteit van de eerste maanden. Het meekrijgen van de publieke opinie, lange tijd door het kabinet gezien als het sterkste wapen dat het kabinet had, is moeilijker. Het viel sommigen op dat er maatschappelijke irritaties waren over het openen van een teststraat op Schiphol, waar reizigers uit risicogebieden zich vrijwillig kunnen laten testen. Extra veiligheid, redeneerde het kabinet. Maar wat ze in de samenleving veel hoorden, was: waarom belonen jullie slecht gedrag?

Het is een symptoom van groeiende maatschappelijke polarisatie rondom de coronacrisis. En het is de vraag, zegt Julia van Weert, of de huidige aanpak van het kabinet daarop berekend is. Peilingen, onder meer van EenVandaag, laten zien dat de steun voor de kabinetsaanpak afneemt: van 73 procent in juni tot 58 procent nu. Hoewel volgens I&O Research negen op de tien ondervraagden iets meekrijgt van de persconferenties, laat ook die peiling zien dat er verdeeldheid ontstaat. Twee groepen burgers zijn in opkomst: zij die alle maatregelen onzinnig vinden, en zij die juist veel strengere maatregelen en striktere handhaving willen.

Ook op het Binnenhof zelf erodeert de eendracht

Donderdag kon iedereen in Den Haag zien dat de emoties oplopen. Een demonstratie tegen coronamaatregelen verliep bij het Binnenhof in een gewelddadige en intimiderende sfeer. Het kwam tot vechtpartijen met de politie en arrestaties. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) werd minutenlang achternagezeten en nageroepen met woorden als „satanisten!” en „Deep State!”.

Ook op het Binnenhof zelf erodeert de eendracht. Leden van coalitiepartijen verwijten elkaar „politiek te bedrijven” met het coronavirus. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) was onaangenaam verrast door een plan van Hugo de Jonge voor een quarantaineplicht. Dat plan is overigens op de langere baan geschoven. In het CDA wordt weer met ergernis over D66 gepraat, omdat die partij te kritisch zou zijn over de uitvoering van de crisisaanpak. De verkiezingen komen steeds dichterbij, en het besef is ingedaald dat het coronavirus vrijwel zeker het belangrijkste thema wordt.

Te breed interpreteerbaar

Terwijl de crisis polariseert, én politiseert, kiezen Rutte en De Jonge – straks waarschijnlijk allebei lijsttrekker – met hun persconferenties voor het oude recept. Dat is niet meer voldoende, zegt hoogleraar Julia van Weert. De communicatie is volgens haar dringend aan verbetering toe. „Rutte en De Jonge herhalen vooral de basisregels. Die kan iedereen nu wel dromen. Het gaat er nu om dat die regels maatschappelijk volgehouden worden. In het begin was de situatie duidelijker. Inmiddels is er veel meer onduidelijkheid gekomen. Waarom moet je in Amsterdam wel een mondkapje op in de Kalverstraat en niet op het Leidseplein?”

Te weinig wordt uitgelegd waarom inzichten veranderen. „Het verhaal was eerst: we doen dit voor de kwetsbare ouderen. Nu hoor je: ook voor jongeren is het een rotziekte. Mensen worstelen daarmee, ze willen weten hoe het nou zit.”

De liberale houding van Rutte, die vooral wijst op de eigen verantwoordelijkheid én het gezond verstand van burgers, keert zich nu tegen het kabinet, zegt Van Weert, en blijkt onvoldoende te werken. „Het werkte lang goed, want autonomie wordt in Nederland gewaardeerd.” Maar nu het beleid ingewikkelder wordt, is het te breed interpreteerbaar. Kijk naar het testen. Van Weert: „Moet ik me ook laten testen als iemand met wie ik wat gedronken heb zich de dag erna niet lekker voelt en zich laat testen? Iemand belandde per ongeluk in een bomvolle metro van Parijs, moet die ook? Er zijn ontelbaar veel scenario’s denkbaar, en burgers moeten concreter worden geholpen. Anders legt iedereen de coronacrisis voor zichzelf uit.”

