De Gelderlander is erger

Ik belde mijn moeder in haar complex. Ik was nog steeds niet op bezoek geweest, maar ze had me niet gemist, in tegendeel. Ze vroeg: „Hoe is het met ons Noud?” - „Die is dood.” „Hoe is het met ons Ied?”

- „Die is dood.”

„En ons Riek?”

- „Die is dood.”

Daarna zei ik: „Ik zal het je maar vertellen, mama. Ze zijn allemaal dood.”

- „Allemaal? Wie zorgt er dan voor de beesten?”

Ik zei dat de beesten ook allemaal dood waren, dat de boerderij aan het eind van de oorlog was afgebrand, dat ze het antieke kastje en het Mariabeeldje uit de vlammen hadden kunnen redden en dat die in haar kamer stonden.

Ze keek om zich heen.

„Dus de beesten zijn dood? Zijn er nog meer mensen dood?”

- „Nou, ja, papa dus.”

Zij, geagiteerd: „Nou moet je niet gaan doen alsof ik gek ben.”

Daarna: „Ik ben blij dat de hitte voorbij is, jongen. Wat zaten we zaterdag te zweten in de tuin, hè?”

Ik zei dat ik nog niet op bezoek was geweest.

„Het was gezellig”, zei ze. „Ik vind het altijd leuk als je komt, maar je moet wel op tijd terug met de trein.”

Ik zei weer dat ik nog niet op bezoek was geweest.

„We hebben theegedronken, we hebben gewandeld en ze zorgen hier goed voor me, hoor. De chocolaatjes waren heerlijk. Ik bof maar met zulke kinderen.”

‘Zo is het!”, zei ik. „Ik doe het toch maar, zonder rijbewijs, die hele afstand.” Zij: „Het is geweldig! Een voorbeeld voor je broer en zus! Zal ik dat ook tegen de verzorging zeggen? Verder nog doden?”

Na het antwoord ‘alleen de buurvrouw, maar dat had ik al verteld’ begon ze te vertellen hoe goed het met haar ging. Ze at altijd haar bord leeg en ze had sinds kort ook weer een abonnement op de krant.

„Die lees ik dan bij de boterham, net als vroeger. Ik zal je dit zeggen: al die doden, het is verschrikkelijk, maar De Gelderlander is nog veel erger. Maar ik lees hem lekker toch! Kom zaterdag maar niet, jongen. Sla maar eens een weekje over, ik heb het te druk. En bedankt voor de chocola!”

Daarna verbrak ze de verbinding.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 21 augustus 2020