Celstraffen voor actrice Loughlin en man om omkoopschandaal universiteit

De Amerikaanse actrice Lori Loughlin moet twee maanden de gevangenis in voor het omkopen van de University of Southern California opdat die haar twee dochters zou aannemen. Haar man, modeontwerper Mossimo Giannulli, verdwijnt voor vijf maanden achter de tralies. Dat meldt persbureau AP vrijdag.

De gevangenisstraffen vormen onderdeel van de schikkingen die Loughlin en Giannulli hebben getroffen met de openbare aanklagers die vrijdag zijn goedgekeurd door de rechter. Loughlin moet ook een boete van 150.000 dollar (127.000 euro) betalen en honderd uur taakstraf uitvoeren. Giannulli betaalt 250.000 dollar boete (212.000 euro) en is veroordeeld tot 250 uur taakstraf. Giannulli’s straf is zwaarder omdat hij een „actievere rol” speelde in het schandaal.

Loughlin en Giannulli betaalden een half miljoen dollar (ruim 424.000 euro) aan de University of Southern California. Vervolgens werden hun twee dochters geaccepteerd met een beurs voor professionele roeiers, terwijl geen van beiden die sport beoefenen. Rechter Nathaniel Gorton die de schikkingen vrijdag goedkeurde, noemde de actie een „adembenemende vorm van fraude”, die Louglin en Giannulli konden plegen dankzij hun rijkdom en privileges.

‘Geen enkel excuus’

„Het is niet zo dat je brood stal om je familie te kunnen voeden. Er is geen enkel excuus voor dit misdrijf en dat maakt het nog kwalijker”, zei de rechter tegen Giannulli. Het stel ontkende meer dan een jaar fraude te hebben gepleegd, maar veranderde drie maanden geleden van koers door toch te bekennen de universiteit te hebben omgekocht. Zo’n dertig andere welgestelde ouderparen hebben eveneens schuld bekend in het omkoopschandaal dat bekend is komen te staan als Operation Varsity Blues.

De 56-jarige Lori Loughlin is onder meer bekend van de sitcom Full House en dramaserie 90210. Mossimo Giannulli (57) is de oprichter van het Amerikaanse middensegment kledingmerk Mossimo.

