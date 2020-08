Biden accepteert nominatie: ‘Het pad van hoop en licht’

,,We kunnen kiezen voor het pad van de schaduw en het wantrouwen, of voor het pad van hoop en licht. Dit worden verkiezingen die ons leven zullen veranderen.” Met een apocalyptisch schrikbeeld van vier gelijktijdige crises die volgens hem nu allemaal slecht worden bestreden accepteerde Joe Biden donderdag zijn benoeming als presidentskandidaat voor de Democratische Partij. Vanuit zijn huis in de staat Delaware sprak Biden op de laatste avond van de Democratische conventie zijn partijgenoten en zijn twitterende rivaal, president Trump, toe. ,,Deze president heeft geen plan”, zei Biden. ,,Nou, ik wel.” Waarop Trump twitterde: ,,In 47 jaar heeft Joe niets van de dingen gedaan waarover hij nu spreekt.”

Gedurende vier avonden probeerden de Democraten op hun conventie niet alleen maar over president Trump te spreken, maar ze vonden het moeilijk. En misschien was het ook verstandig dat ze het zoveel deden: een recente peiling liet zien dat kiezers die overwegen op Joe Biden te stemmen, dat eerder doen uit een afkeer van Trump dan uit enthousiasme voor de Democratische kandidaat.

Ruwweg drie thema’s kwamen de afgelopen dagen aan de orde in allerlei videoboodschappen die in Milwaukee, Wisconsin, aan elkaar werden gesmeed. Ten eerste: Trump is ongeschikt als president. Hij is, in de woorden van Bidens laatste rivaal voor de nominatie Bernie Sanders, ,,niet alleen een gevaar voor de democratie maar, door wetenschap te verwerpen, ook een gevaar voor onze gezondheid en onze levens.”

De afgelopen dagen werd een kleine parade van spijtoptanten opgevoerd die in 2016 op Trump hadden gestemd en die nu voor Biden zullen kiezen. Er kwamen enkele landelijke Republikeinse kopstukken die ditmaal zullen overstappen naar de Democraat Biden. Maar geen toespraak was zo scherp over Trump als die van zijn voorganger Barack Obama, de president onder wie Biden acht jaar als vicepresident diende. ,,Omwille van ons land had ik gehoopt dat Donald Trump enige belangstelling zou hebben getoond om zijn taak serieus te nemen, dat hij het gewicht van zijn positie zou voelen en enige eerbied zou opbrengen voor de democratie die aan zijn zorg was toevertrouwd – maar hij heeft dat nooit gedaan.”

De mens Biden

Het tweede thema was de mens Biden. Elke avond passeerde een keur aan getuigenissen over fatsoen, eerlijkheid en vooral empathie. Er waren herinneringen bij van collega-senatoren, maar ook van een liftbediende en van een dertienjarig jongetje dat net zo hard stotterde als Biden zelf ooit. Een welgekozen filmpje op woensdag was misschien nog het meest effectief. Het toonde president Obama die een bijeenkomst leidt op het Witte Huis. Zijn vicepresident staat onwetend naast hem, als Obama ineens zegt waar de bijeenkomst werkelijk voor is: Biden krijgt de Freedom Medal, de hoogste eer die een burger in de VS ten beurt kan vallen. Op het moment dat hij begrijpt wat er gaat gebeuren, draait een ontroerde Biden zich om, pakt een zakdoek uit zijn zak en huilt tranen met tuiten. Zonder dat hij een woord zegt, wordt hier het beeld neergezet van een leider die groots genoeg is voor de hoogste onderscheiding, en nederig genoeg om ervan te moeten huilen.

Het derde thema was het programma van Biden als president. Daarbij kwamen veel verhalen voorbij uit sectoren die onder president Trump hebben geleden en die Biden beloofde te herstellen. De landbouw die door de handelsoorlog met China alleen nog met enorme subsidies overeind kan blijven – Biden zal de betrekkingen met handelspartners verbeteren, was de belofte. De gezondheidszorg waar verplegend personeel nog steeds met te weinig bescherming de strijd tegen het Covid-19-virus moet aangaan – Biden-de-president zal voor beschermende kleding én voor beter salarissen zorgen. ,,Werk, werk, werk”, zo vatte Biden zijn herstelprogramma samen. Hij zei dat klimaatverandering een gelegenheid is om duurzame en beter betaalde banen te scheppen.

Het meest onthullende clipje van donderdagavond in dit verband was een tevoren opgenomen Zoom-gesprek waarin zeven voormalige rivalen van Biden in de strijd om de Democratische kandidatuur over hem spraken. Het was informeel en vriendelijk, het ging opnieuw meer over de mens Biden dan over de politicus en zijn ideeën. Maar senator Cory Booker vroeg zijn collega’s er toch naar: ,,Zijn jullie ook zo enthousiast over hoe hij de grote ideeën uit alle hoeken van de partij bijeen heeft gebracht?” Zijn tegenstanders, president Trump voorop, honen vaak dat Biden geen eigen ideeën heeft, dat hij ze leent van gematigde collega’s als Pete Buttigieg of Amy Klobuchar, of van heel linkse als Bernie Sanders of Elizabeth Warren. Dat laatste proberen de Republikeinen te onderstrepen, met een waarschuwing voor het ‘socialisme’ van Joe Biden. In het clipje maakte oud-presidentskandidaat Andrew Yang dat elegant onschadelijk. ,,Alles wat Biden voorstelt, wordt het nieuwe redelijk.”