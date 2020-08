Arjen Lubach lijdt onder zijn eigen regie, schrijft hij zelf

Volgende week ongetwijfeld in de bestsellerlijst: de memoir van Arjen Lubach, getiteld Stoorzender. De succesvolle ‘televisieclown’ (zijn eigen woord) beschrijft daarin zijn overwegingen om op termijn te zullen stoppen met Zondag met Lubach. Dat is, onder meer, een kwestie van de regie terugpakken: Lubach ziet met lede ogen aan hoe zijn satire steeds vaker verkeerd begrepen wordt, namelijk als populistisch wantrouwen. Maar zó was het niet bedoeld.

Met Stoorzender beoefent Lubach, na vier romans, het genre dat favoriet is onder BN’ers: het autobiografische boek. Toch is dat ook verrassend, want Lubach heeft persoonlijke interviews afgezworen, wars als hij is van tranentrekkerij en behept als hij is met een flinke controledrang.

Hij schrijft zelf: „Ik prikkel het liefst met wat ik maak, niet met wie ik ben.” Des te interessanter is het dat de prikkeling nu juist zit in wat hij maakt van wie hij is.

Het boek leest allereerst als een comedy memoir, een genre dat we hier vooral kennen van Angelsaksische sterren (Stephen Fry, David Sedaris). Lubach kan soms iets te veel doorkletsen en preken, verliest zich af en toe in onnavolgbare pronkformuleringen („Social media is een misvormde engel”) en afscheidsspeechproza („De veertien shows zitten erop. Het was een onvoorstelbare, bijwijlen hallucinerende trip”), maar daartegenover staan smakelijke anekdotes en een serieuze rode draad.

De beste anekdote gaat over Sinterklaas. Het is 1986, de basisschoolmeester heeft het schoolbezoek van de Sint gefilmd en vertoont de video aan de groep 5 van de zevenjarige Arjen. De video gaat nét te lang door, tot Sint buiten het zicht van de kinderen is. Tijd voor koffie. Tijd om de baard af te trekken. „Binnen enkele seconden lag de volledige gezichtsbeharing van de Sint op de tafel in de lerarenkamer. Daarna volgden zijn mijter, hoofdhaar en bril. […] Onze kaken lagen op de bankjes.” Een desillusie, controleverlies – en de ‘generale repetitie’ voor de geloofsval die Lubach nog ging maken. Het is ook als metafoor te zien voor de oorsprong van een zeurend stemmetje in zijn hoofd, dat zegt dat er iets niet deugt.

Lubach weet zó goed wat werkt dat de puurheid ervan af is

Lubach toont zich uit het veld geslagen wanneer hij de controle verliest, zoals wanneer een muziekvriend er met de auteursrechten van een samen ontwikkelde hit vandoor gaat. Of wanneer hij te gast is in een Amerikaanse comedyshow. Die controledrang botst óók met zijn kunstopvatting: de kunstenaars die hij bewondert vallen samen met wat ze maken; de rest voert zelfbewust een kunstje op. Daar valt iets op af te dingen (wie schept er kunst in een vacuüm?), maar Lubach zit vooral in z’n maag met zijn eigen vaardigheid: hij weet zó goed wat werkt dat de puurheid ervan af is. Niet alleen zijn tinnitus, maar ook die innerlijke regisseur is een stoorzender. Hij maakt de balans op: moet hij de regie wat meer loslaten?

Het mooist – want het kwetsbaarst – schrijft Lubach over de wording van zijn theatershow in 2018: die drijft iets te veel op bluf, iets te weinig op bedachtzaamheid. Na kritische recensies stuurt hij bij. Waarna hij gepikeerd en beschroomd aan zijn vriendin vraagt: „Ga je nou beweren dat de recensenten mijn show hebben geregisseerd?” De vraag is of dat erg is.

