Alleen de tv-kijkers horen het gejuich van de spookfans

Wanneer zondag in Lissabon het winnende doelpunt valt tijdens de finale van de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain, zal het voor de miljoenen tv-kijkers lijken alsof er in het Estádio da Luz een orkaan van gejuich losbarst. Het geluid zal echter niet uit de kelen van supporters komen, maar uit de trukendoos van een Duitse geluidstechnicus.

Sinds het profvoetbal in Europa drie maanden geleden werd hervat, worden de wedstrijden zonder publiek gespeeld. Alleen de stemmen van spelers, coaches en hun assistenten galmen door de lege stadions.

Televisiezenders vonden snel een middel om de naargeestige stilte te verdrijven voor de kijkers thuis: een geluidsspoor met het gejoel en gejuich van kunstmatige supporters, zoals de lachband in een comedyserie.

Ook bij de Champions League, waarvan de laatste drie rondes vanaf vorige week worden afgewerkt in Portugal, zijn de spooksupporters van de partij. De Duitse tak van betaalzender Sky sloot een overeenkomst met de UEFA om de officiële juichleverancier te worden van het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Stadiongeroezemoes

Sky-medewerkers laten tijdens de wedstrijden een geluidsband horen, met behulp van archiefopnames van fans van de clubs die spelen. Er is stadiongeroezemoes te horen, en oude geluidsfragmenten die bij de actuele wedstrijdsituatie passen. Denk aan verheugde kreten bij een goal, boegeroep als de scheidsrechter ernaast zit met een beslissing en ‘aaah’ bij een bal op de paal.

De aanmoedigingen van supporters van Bayern München en PSG zitten zondag onder de knoppen van Sky-technici in Duitsland en op locatie in het stadion. Een van hen is volgens de zender een „speciaal opgeleide geluidsregisseur”. Deze persoon moet op het juiste moment de juiste geluiden instarten. Die komen vervolgens bij alle honderden miljoenen tv-kijkers wereldwijd tegelijk binnen. Maar niet bij de voetballers zelf op het veld: de geluiden worden niet afgespeeld in het stadion.

Onder voetballiefhebbers zijn de meningen verdeeld over de ‘ingeblikte’ supporters. Sommigen vinden het kitscherige nep, anderen zijn al lang blij dat ze niet naar de geluiden van een leeg stadion hoeven te luisteren.

Sky en andere betaalzenders komen aan beide kampen tegemoet. Kijkers kunnen het publieksgeluid naar believen in- of uitschakelen. Maar de Nederlandse liefhebber heeft die optie niet: SBS6 en Ziggo Sport zenden de finale zondag alleen mét nepgejuich uit.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 22 augustus 2020