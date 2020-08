Advocaten geschaduwd in onderzoek Taghi, advocatuur bezorgd

Advocatenkantoor Ficq heeft met „verbijstering en woede” gereageerd op een publicatie in het AD vrijdag dat twee raadslieden van het kantoor vorig jaar tijdens een zakenreis naar Dubai zijn gevolgd door de recherche. Dit gebeurde na een tip dat een van de betrokken advocaten in Dubai een ontmoeting zou hebben met de op dat moment voortvluchtige Ridouan Taghi.

Na vragen over de kwestie heeft een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie aan het AD bevestigd dat de parketleiding de actie heeft goedgekeurd omdat de vrees bestond dat Taghi nog meer moorden zou plegen. De bijzondere opsporingsmethode is niet vooraf voorgelegd aan het College van procureurs-generaal, zegt een woordvoerder tegen de krant, omdat de betrokken advocaten – Leon van Kleef en Nico Meijering – niet de advocaat van Taghi zijn. „Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gemaakt op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt.”

Vertegenwoordigers van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging van Strafrechtadvocaten noemen het observeren van advocaten „zorgelijk”. „Het kan de veiligheid van advocaten ernstig in gevaar brengen”, aldus Petra van Kampen van de Orde van Advocaten. De Vereniging van Strafrechtadvocaten eist van de hoogste baas van het OM „de garantie dat dit nooit meer zal gebeuren”.

Advocaten hebben bijzondere privileges als het gaat om het onderhouden van contacten met verdachte cliënten. Zo mogen telefoongesprekken of e-mailcorrespondentie niet worden afgeluisterd of meegelezen omdat verdachten recht hebben op een eerlijke verdediging en recht hebben te zwijgen. Advocaten hebben geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht als het gaat om contact met een cliënt.

Lees ook: Dubai pakt weer ‘crimineel kopstuk’

Het volgen van twee advocaten heeft niet geleid tot de arrestatie van Ridouan Taghi omdat er geen ontmoeting heeft plaatsgevonden. Meijering en Van Kleef hebben wel een ontmoeting gehad met een op dat moment gezochte crimineel: Khalid J. Hij is in januari van dit jaar aangehouden nadat Dubai hem tot ongewenst vreemdeling had verklaard en hem het land uitzette.

Lees ook: ‘Advocaten deelden gevoelige informatie met Taghi en zijn handlangers’

De opsporingsactie bevestigt volgens Nico Meijering dat het Openbaar Ministerie is „losgeslagen”. Meijering heeft zich in de strafzaak Marengo, tegen een groep verdachten rond Taghi, zeer kritisch uitgelaten nadat justitie een proces-verbaal van de recherche aan het dossier heeft toegevoegd waaruit volgens het OM zou blijken dat advocaten gevoelige informatie uit strafzaken tegen de regels in zouden lekken aan criminelen.

Tijdens een tussentijdse zitting concludeerde het OM dat advocaten zouden fungeren als „doorgeefluik”.

De beschuldigde advocaten hebben voorafgaand aan de toevoeging van dit proces-verbaal geen kans gekregen op de bevindingen te reageren. Ook is geen nader onderzoek gedaan naar de vraag of het klopt wat er in de PGP-berichten over de advocaten wordt gezegd. „Wij zijn onder de bus gegooid”, aldus Meijering vorige week. „Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van mij en mijn kantoorgenoten.” Volgens Meijering heeft het OM door het volgen „hem en zijn collega Van Kleef ernstig in gevaar gebracht”.