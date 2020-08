Ad van Liempt moet proefschrift over kampbeul Westerbork corrigeren

Journalist en televisiemaker Ad van Liempt heeft geen informatie vervalst en geen plagiaat gepleegd in zijn proefschrift over kampcommandant Albert Gemmeker van Westerbork, maar wordt wel verzocht een aantal ‘onzorgvuldigheden’ aan te passen. Dat heeft het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) vrijdag bepaald op basis van een advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit.

Op het in mei 2019 verschenen proefschrift over Gemmeker kwam naast veel lof ook direct kritiek. Zo beschuldigde journalist Frits Barend Van Liempt in Het Parool van het „pronken met andermans veren” omdat hij cruciale passages in zijn boek zonder bronvermelding zou hebben overgenomen van andere onderzoekers. Ook diende zelfstandig onderzoeksjournalist Bart Droog een klacht in tegen Van Liempt. Droog beschuldigde de journalist van het vervalsen van informatie, het plegen van plagiaat en het schenden van de wetenschappelijke integriteit.

Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) oordeelt nu dat die aantijgingen niet terecht zijn. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de RuG kwam vorig jaar tot datzelfde oordeel. Het LOWI en de RuG verzoeken Van Liempt wel om een aantal onzorgvuldigheden in zijn proefschrift aan te passen. Er zijn onder meer fouten gemaakt bij het citeren uit mails met een collega-historicus, de notering van een publicatiedatum van een interview met Gemmeker en de verwijzing naar secundaire bronnen.

Klager Bart Droog is al met al best tevreden met het oordeel, zegt hij vrijdag tegen het Dagblad van het Noorden. „Het gewraakte proefschrift wordt zeer negatief bejegend, want het bevat ‘onzorgvuldigheden’ en dat is niet misselijk. Een onzorgvuldig proefschrift is een slecht proefschrift. Dit is als een serieuze tik op de vingers te beschouwen.”

Van Liempt laat aan de regionale krant weten de fouten te herstellen en zegt al eerder te hebben laten weten „de onzorgvuldigheden die in het boek geslopen zijn te betreuren”.