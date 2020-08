West-Afrikaanse leiders eisen terugkeer Keïta als president van Mali

West-Afrikaanse leiders, verenigd in het samenwerkingsverband ECOWAS, hebben de militaire machthebbers in Mali donderdag opgeroepen om Ibrahim Boubacar Keïta opnieuw te installeren als president van Mali. Dat schrijft persbureau Reuters. Keïta werd dinsdag afgezet bij een militaire staatsgreep.

Bij een crisisberaad spraken de leiders af toezichthouders naar Mali te sturen om de situatie in de gaten te houden. Volgens ECOWAS kan de situatie in Mali zorgen voor instabiliteit in de regio. Door de staatsgreep zou het offensief tegen jihadistische groeperingen in West-Afrika in gevaar komen, vrezen de leiders. Volgens de Malinese oppositieleider Cheick Oumar Sissoko, die zich heeft aangesloten bij de coupplegers, zijn de toezichthouders welkom. „Als ze willen komen, kunnen ze komen, maar we gaan niet aan de kant”, zei hij.

In een eerste reactie op de coup besloot de groep landen eerder deze week al financiële steun aan Mali op te schorten en de grenzen met het land te sluiten. Frankrijk, dat Mali helpt bij de strijd tegen jihadisme, heeft gezegd zijn operaties voorlopig wel voort te zetten.

De militaire junta, die een dag na het afzetten van president Keïta is geïnstalleerd, heeft ondertussen bij monde van kolonel Ismaël Wagué aangekondigd op korte termijn een ‘overgangspresident’ aan te stellen, meldt persbureau AFP. De tussenpaus zal volgens de junta „een militair of een burger” zijn. Volgens de militairen moet de overgang zo snel mogelijk plaatsvinden, zodat snel nieuwe verkiezingen kunnen worden uitgeschreven.