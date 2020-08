Strafrechtelijk onderzoek naar coördinatieraad van oppositie Wit-Rusland

De Wit-Russische autoriteiten beginnen een strafrechtelijk onderzoek naar de eerder deze week opgerichte ‘coördinatieraad’ van de oppositie. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti donderdag. Volgens de openbaar aanklager in Wit-Rusland zou de raad bedoeld zijn de macht over te nemen van de huidige regering en de nationale veiligheid van het land te ondermijnen.

De Wit-Russische oppositie presenteerde de zogeheten coördinatieraad dinsdag, met als doel de „vreedzame overdracht van de macht” te faciliteren. Een aantal leidende figuren uit de Wit-Russische maatschappij heeft plaatsgenomen in de raad, onder wie de schrijver Svetlana Aleksijevitsj, winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in 2015.

In Wit-Rusland vinden dagelijks protesten plaats als reactie op de uitslag van de presidentsverkiezingen anderhalve week geleden. Zittend president Aleksandr Loekasjenko kreeg ruim 80 procent van de stemmen, maar de stembusgang wordt in zowel binnen- als buitenland als frauduleus beschouwd. Svetlana Tichanovskaja, de belangrijkste oppositiekandidaat, haalde tien procent van de stemmen. Zij bevindt zich momenteel in buurland Litouwen. Vanaf daar kondigde ze oprichting van de coördinatieraad aan. Zelf neemt Tichanovskaja geen zetel in de raad.

