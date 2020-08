Steve Bannon aangeklaagd voor fraude met inzamelingsactie grensmuur

Steve Bannon, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, is donderdag samen met drie anderen opgepakt in New York op verdenking van fraude. Het viertal zou honderdduizenden dollars hebben doorgesluisd die mensen hadden gedoneerd aan de GoFundMe-campagne ‘We Build The Wall’. Via deze campagne werd geld opgehaald voor de bouw van een muur aan de Mexicaanse grens. Een van de andere gearresteerden is het gezicht van de campagne, veteraan Brian Kolfage.

Volgens justitie hebben Bannon en de drie anderen het geld gebruikt „op een manier die niet strookt met de publieke verklaringen van de organisatie”. Naast fraude wordt het viertal beschuldigd van witwassen. De campagne, die in de eerste drie dagen 9 miljoen dollar opbracht, was een initiatief van Brian Kolfage, die volgens de aanklacht zelf ook zeker 350.000 dollar voor persoonlijke doeleinden gebruikte.

Daarmee zouden de donateurs zijn misleid, schrijven de aanklagers. „Terwijl de beklaagden herhaaldelijk verzekerden dat Kolfage geen cent zou krijgen, bedachten zij in het geheim dat ze honderdduizenden dollars aan Kolfage zouden geven, die hij gebruikte om zijn weelderige levensstijl te financieren.”

Meer dan 25 miljoen dollar opgehaald

Kolfage bedacht de crowdfundingcampagne ‘We Build The Wall’ in 2018 om geld op te halen voor een muur aan de grens met Mexico. Die muur was een van de verkiezingsbeloften van Trump. Toen in de eerste maand miljoenen dollars werden opgehaald, besloot Kolfage een non-profitorganisatie op te richten, waarbij hij beloofde dat al het opgehaalde geld naar de bouw van de muur zou gaan. Inmiddels heeft de organisatie meer dan 25 miljoen dollar (ruim 21 miljoen euro) opgehaald.

Steve Bannon, die in het bestuur van de organisatie zit, speelde een belangrijke rol in de verkiezing van president Trump. Als hoofdredacteur van de invloedrijke alt-right website Breitbart steunde Bannon de campagne van Trump. In aanloop naar de verkiezingen werd hij zelfs campagneleider van de toenmalige presidentskandidaat. Toen Trump verkozen werd als president, werd Bannon een naaste adviseur in het Witte Huis, met zelfs een plek in de Nationale Veiligheidsraad. In augustus 2017 werd hij ontslagen vanwege botsingen met onder anderen Jared Kushner, de schoonzoon van de president.