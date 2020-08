Steun voor aanpak coronacrisis van kabinet neemt af

De spindoctors van het kabinet zullen hun hoofd erover breken. Moet premier Rutte binnenkort strengere maatregelen tegen het coronavirus aankondigen of juist niet? Twee recente onderzoeken naar het vertrouwen van burgers in de corona-aanpak laten zien dat het kabinet steun verliest. Het terugwinnen daarvan is niet eenvoudig. Tegenover een groeiende groep mensen die strengere maatregelen wenst, staat een uitdijend deel van de bevolking dat daar juist niets van wil weten.

Zo meldde het Algemeen Dagblad donderdag dat ruim 40 procent van de ondervraagden momenteel geen vertrouwen heeft in de corona-aanpak van het RIVM en het kabinet. Eind maart zei 15 procent geen vertrouwen te hebben. In opdracht van het AD ondervroeg onderzoeksbureau Markteffect 1.077 Nederlanders. Ook EenVandaag concludeerde deze week dat de steun voor de corona-aanpak daalt. Momenteel zegt 58 procent van 18.000 ondervraagden de corona-aanpak te steunen, terwijl dat in juni nog 73 procent was.

Verdeeldheid

Ook de verdeeldheid is terug te zien in de cijfers. Volgens het onderzoek van EenVandaag staat 59 procent achter een mondkapjesplicht in alle winkelstraten; bij het AD vindt 43 procent dat het kabinet onvoldoende doet om het coronavirus te bestrijden.

Tegelijkertijd zegt 33 procent in dit laatste onderzoek geen of slechts een beetje begrip te hebben voor strengere maatregelen. Bij EenVandaag stelt 20 procent geen gehoor te zullen geven aan de oproep van premier Rutte om zich weer strikter aan de coronaregels en -adviezen te houden. Zo zegt een op de zeven mensen zich niet te zullen houden aan het „dringende advies” thuis maximaal zes gasten uit te nodigen.

Wel zou 74 procent van de ondervraagden het de schuld van de maatschappij vinden als er een tweede coronagolf komt, en niet van de overheid.

De populariteit van premier Rutte daalt ook. In het AD-onderzoek in maart had 65 procent van de ondervraagden veel vertrouwen in de premier. Dat percentage is gezakt naar 45 procent. Ondertussen denkt bijna een kwart van de ondervraagden dat de corona-aanpak bij Rutte niet in goede handen is; dat was in maart 14 procent. Vooral aanhangers van PVV en Forum voor Democratie zijn kritisch, waarbij met name PVV’ers vinden dat de aanpak strenger moet.

Vieze spelletjes

Trouw publiceerde deze week onderzoek van Kieskompas dat begin mei is verricht onder ruim 8.000 mensen. Volgens Trouw geloofde zo’n 10 procent van de Nederlanders op dat moment dat er rond het coronavirus „vieze spelletjes” worden gespeeld. Zo vond 22 procent van de ondervraagden die in 2017 PVV stemden het (heel) geloofwaardig dat met een eventueel vaccin straks een chip wordt geïnjecteerd om mensen te kunnen volgen. Onder de SGP-aanhangers achtte 20 procent dat geloofwaardig. Onder alle Nederlanders gold dat voor ruim 5 procent.

De complottheorie dat het coronavirus is ontwikkeld door farmaceutische bedrijven had iets meer aanhang: bijna 8 procent. De theorie dat de Chinese overheid dat heeft gedaan was het populairst: iets meer dan 8 procent leek dat (zeer) geloofwaardig.