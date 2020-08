Plattelandsdichter Paul Demets: ‘Soms denk ik: wat een pretentie om zo bezig te zijn met het klimaat’

‘Een omtrek maakt helder.’ Met deze zin opent Paul Demets zijn gedicht ‘Kano’. Alles is er in beweging, net als in de andere gedichten in zijn twee nieuwe, onlangs verschenen dichtbundels. De dichter kijkt om zich heen en registreert medemensen, hun omgang met elkaar en met objecten, dieren en het landschap zelf: ‘Voor de kaalkap komt de markering. / Het doorgaand verkeer baant zich een weg. / We rapen een blad op en verzinnen de boom eromheen.’

Dat landschap is in ‘Kano’ en de andere gedichten uit De aangelanden het Oost-Vlaamse platteland, een gebied dat Paul Demets (1966) door en door kent. Het is zijn geboortegrond en hij was er van 2016 tot 2019 aangesteld als ‘plattelandsdichter’, een rurale variant op het wijdverbreide stadsdichterschap. De aangelanden is een selectie van het werk dat hij tijdens zijn ambt schreef.

CV Paul Demets (1966) studeerde Germaanse filologie en theaterwetenschappen in Leuven en is dichter, recensent en docent. Hij debuteerde in 1999 met De papegaaienziekte. In 2011 verscheen De bloedplek, waarvoor hij de Herman de Coninckprijs ontving. De klaverknoop (2018) werd bekroond met de Jan Campert-prijs. Van 2016 tot 2019 was hij plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen.

„Het was de ideale gelegenheid om de dingen opnieuw te bekijken”, vertelt hij in een aula van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, waar hij literatuur, drama- en kunstenaarsteksten en film doceert.

„Ik woon in dit gebied, ik zie van alles om me heen gebeuren. Maar ik kijk via een omtrekkende beweging, omdat ik toch het gevoel heb dat ik een stedelijke blik heb, en daarom een buitenstaander ben. Ik zie en spreek mijn medemensen wel, maar dat is iets anders dan van binnenuit kijken.”

Wat viel u op als buitenstaander?

„In de maatschappelijke discussie over het klimaat wordt de situatie van de landbouwers, niet alleen die uit Vlaanderen maar die uit heel Europa, met een scheef oog bekeken. Door schaalvergroting, intensieve landbouw en monocultuur zijn ze in een benarde positie terechtgekomen, waardoor de huidige generatie landbouwers onder ogen moet zien dat ze niet alleen onder de prijs werken, maar dat het misschien wel afgelopen is.”

Demets vereeuwigt deze situatie in het gedicht ‘Stal’: ‘Doorgroeien op het land. Uitgestrekt, nog / uitgestrekter zijn. De weiden verrekken / zich van vertepijn. De melkrobot tikt.’

Hij vult aan: „Terwijl er ook genoeg landbouwers zijn die zien wat op er ecologisch vlak aan de hand is en zich voor verbeteringen inspannen.”

Voelde u zich minder buitenstaander worden?

„Ik ben met veel mensen, in contact gekomen, onder wie ook boeren, maar ik prentendeer niet tot hen doorgedrongen te zijn. Het is vrij simpel: hun blik is niet de mijne, al doe ik wel een poging.”

Het plattelandsdichterschap was naar eigen zeggen een ideale gelegenheid om de dingen opnieuw te bekijken, maar eigenlijk had Demets daartoe weinig keuze. Een paar maanden voordat hij gevraagd werd, kreeg hij een hartstilstand. Hoewel hij er niet veel over kwijt wil, vormde het moment een cesuur in zijn leven. Het bleek een reset.

In dat licht valt het op dat hij in de afgelopen jaren als dichter absoluut niet stilgezeten heeft. Tussen zijn eerste bundels, verschenen vanaf eind jaren negentig, zat soms wel zeven of acht jaar, maar in de afgelopen anderhalf jaar publiceerde hij maar liefst drie bundels. Voor de eerste, De klaverknoop (2018), ontving hij de Jan Campert-prijs. Twee bundels, De aangelanden en de meest recente De hazenklager, verschenen dit jaar.

Beide bundels zijn ontstaan uit urgentie, vertelt hij. „Ik zat met gevoelens van machteloosheid, maar óók met dankbaarheid om hier nog te kunnen rondlopen. Ik wilde, met andere woorden, iets terugdoen.”

Die gevoelens van machteloosheid worden ook ingegeven door de klimaatcrisis die zich steeds omvangrijker aftekent. In De klaverknoop richtte Demets zich vooral op menselijke relaties, vreemdheid, aanraking en afhankelijkheid: ‘Je / doorbloedt mij, je weidt uit. In jou ben ik / doorgrond. Ik hou mij op bij de aarde.’ In De aangelanden krijgt de aarde een centralere rol. Demets weet daarin al behoorlijk wat dreiging en onheil te vangen, maar pas in De hazenklager voert hij de druk zo op dat het doemscenario en de op handen zijnde ellende onafwendbaar lijken.

Hij abstraheert het landschap en ontdoet het van zijn Vlaamse couleur locale, waarvan de gedichten in De aangelanden nog doordesemd waren. De aarde is in deze bundel niet meer louter decor, maar begint zich, in de woorden van filosoof Bruno Latour (tweemaal gebruikt Demets zijn uitspraken als motto), met ons bezig te houden, te participeren in de geschiedenis en terug te vechten.

Wat voor gevolgen heeft dat voor een mens? Die komt in een penibele situatie terecht, ontluisterd en ontmaskerd, en kan niet anders dan zichzelf onder ogen komen. Zo vallen deze regels van Demets te lezen: ‘De dieren in de weegschaal // leggen, de oogst die onder zwarte zeilen droogt? / Mij losmaken uit het wurgcontract, mij witwassen, / mijn ritme aanpassen aan de dodendans?’

De klimaatcrisis is in De hazenklager onontkoombaar. Hoe maak je die concreet?

„In de verschillende cycli is een hiërarchie tussen mens en natuur aanwezig die al heel vroeg in onze levens, vanaf onze kindertijd, ontstaat. De mens heeft dijken aangelegd, bossen gerooid, veehandel geïnternationaliseerd. We hebben de natuur gedomesticeerd, althans dat dachten we. Mijn bundel verscheen op het moment dat er overal lockdowns ingesteld werden.”

Een van de afdelingen heet ook ‘Zoönose’, de benaming voor ziekten die van dier op mens overspringen.

„De bundel was in het najaar van 2019 af, dus ik heb die gedichten niet met het coronavirus in het achterhoofd geschreven. We zouden onszelf voor gek hebben verklaard als we hadden voorspeld hoe deze ziekte zich verspreid heeft.”

In deze gedichten staan celwanden op barsten, ‘wolkt’ een aorta ‘op’ en wordt de mens met haar grenzen en identiteit geconfronteerd: ‘Je ziet jezelf staan, maar de spiegel geeft je ongelijk.’ De mens is een dier of, beter gezegd, wordt weer dier: ‘Je sprongen zaten in je, je moest alleen // je spieren volgen.’

In de slotafdeling, ‘Degeneratie’, tref je dieren op het strand aan, hun huid ‘verstoft’ door de zon. ‘Ze liggen, wrijven elkaar, likken zich schoon. // Ze nemen elkaar mee in de entropie. / Speur je dan later naar hun afdruk / en wat ze verder nog achterlieten? […] Geef je hun dan een plaats in de val, / teruggekeerd naar je bevuilde nest?’

Frappant genoeg worden er naarmate de bundel vordert meer vragen gesteld, bij uitstek iets wat mensen doen.

„Oorspronkelijk bestond de laatste cyclus alleen uit vragen, want hoe kan ik zo pretentieus zijn om mededelingen te doen? En: is dat nog nodig? Weten we niet reeds goed genoeg hoe het ervoor staat? Het is wachten op actie. De rapporten en onderzoeken zijn klaar en er is geen reden meer om ons te verbergen. Vandaar dat ik allemaal vragen stel.”

Later: „Er zijn ook mindere dagen, dat ik denk: wat een pretentie om expliciet bezig te zijn met klimaatopwarming. Ben ik niet modieus, tendentieus zelfs? Ik probeer me ervan bewust te zijn, want ik ga als mens en als dichter zelf ook niet vrijuit.”

Paul Demets: De aangelanden. Poëziecentrum, 96 blz. € 20,- Paul Demets: De hazenklager. De Bezige Bij, 88 blz. € 19,99

Iedereen is deel van het probleem, óók de dichter. Daarom plaatst hij zich niet in een uitzonderingspositie. Het stelt hem in staat de zaken nog scherper en indringender voor te stellen.

Ondanks de urgente thematiek houdt Demets vast aan strakke composities. Vormvaste cycli zijn niet alleen zijn signatuur, ze lijken hier ook een manier om de klimaatcrisis en de angst voor de acute gevolgen te bezweren. Elke cyclus eindigt bovendien met een envoi, de strofe waarmee middeleeuwse rederijkers hun gedicht of ballade eindigden, bedoeld om iemand aan te spreken of vaarwel te zeggen. Uit de laatste envoi, gericht aan een moeder, moeder Aarde: ‘Je gebroken gezicht heeft alle vragen / opgezogen. Je krijgt alleen nog bloed / over je lippen.’

Er is één plek in de bundel waar de vaste vorm wat begint te rafelen, niet geheel onverwacht in ‘Mutatie’, de afdeling waar het kwartje valt: ‘Ons huis staat in brand en we willen het niet geloven.’

Waarom kiest u voor zo’n strakke compositie?

„Ik probeer al heel lang los te komen van deze vorm, maar zij is allesbepalend. Bovendien heeft het cyclische schrijven voor mij te maken met de seizoenen en de levenscyclus.”

Toch verwacht ik bij een onderwerp als klimaatverandering dat vaste vormen uit elkaar vallen, ook omdat er steeds minder sprake lijkt te zijn van opeenvolgende seizoenen.

„Dat zou je inderdaad verwachten, maar ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest in de implosie of het risico daarop dan in de explosie.”

Wat is die implosie?

„Het gevoel van absolute onmacht, al wordt dat enigszins verzacht door de wereldwijde protesten van een jonge betrokken generatie. Daarom gaf ik die cyclus ‘Mutatie’ ook een motto van Greta Thunberg mee. Ik hoop zo dat de hedendaagse milieubeweging een verschil kan maken.”

Maar, zo geeft hij aan, die hoop kan hij in zijn schrijven niet kwijt, omdat daar andere stemmen klinken, stemmen die veel onheilspellender zijn. „Het enige wat ik kan doen is, vooral wanneer de poëzie in een mal zit waar zij uit wil breken, de situatie nóg meer te laten wringen.”

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven