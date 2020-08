Russische oppositieleider Navalny op intensive care ‘door vergiftiging’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is donderdag opgenomen op de intensive care. Hij is bewusteloos en wordt beademd, schrijft zijn woordvoerder op Twitter. Hij zou zijn vergiftigd. Het Russische persbureau Tass bevestigt dat hij in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

Volgens zijn woordvoerder werd Navalny onwel toen hij van de Siberische stad Tomsk terugvloog naar Moskou, waarna het vliegtuig een noodlanding moest maken in de stad Omsk. „We denken dat Aleksej is vergiftigd door iets wat in zijn thee is gedaan. Dat is het enige dat hij vanochtend heeft gedronken”, schreef zijn woordvoerder op Twitter. „Volgens de artsen wordt gif sneller opgenomen in hete vloeistof.”

Navalny is de bekendste oppositieleider van Rusland en wordt geregeld gearresteerd en vastgehouden. Vorig jaar juli werd Navalny, toen hij in de gevangenis zat, opgenomen in het ziekenhuis met een acute allergische reactie. Zijn arts sloot destijds niet uit dat hij was vergiftigd. Twee jaar geleden verloor hij een deel van zijn zicht toen hij tot tweemaal toe het ontsmettingsmiddel zeljonka in zijn gezicht werd gegooid.