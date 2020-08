Ik bel naar het ziekenhuis. Voor mijn jaarlijkse schildkliercontrole heb ik een formulier nodig. „Voor 5 euro kan ik dat voor u regelen”, zegt een vriendelijke mevrouw. Ik val even stil en dan volgt een daverende lach aan de andere kant van de lijn.

