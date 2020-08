Probeer het eens zonder regeerakkoord

Deze week verscheen het jaarverslag over 2019 van het Adviescollege toetsing regeldruk. Het wat? Inderdaad, niet echt een college dat regelmatig in het nieuws is. Hoeft ook niet, want de adviseurs doen hun werk vooral tijdens de voorbereiding van wetten. Hun voornaamste taak, de naam zegt het al, is om de regeldruk in de samenleving zo laag mogelijk te houden. Een nobel streven waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. Deregulering is al decennialang het adagium van opeenvolgende regeringen. Ondertussen is de praktijk een andere met meer regels, meer uitzonderingen, meer bureaucratische rompslomp, meer bezwaarschriften, meer advocatenkantoren, meer jurisprudentie etc.

Toch goed dat ergens aan het begin van het wetgevingsproces de basale vraag wordt gesteld of er bij een bepaald voornemen wetgeving het meest aangewezen instrument is. Die vragen stelt het in 2017 opgerichte college dat naar goed Nederlands gebruik geleid wordt door een volgens politieke kleur gespreid driemanschap. Aan het hoofd staat Marijke van Hees, we kennen haar nog van een vorig mislukt politiek leven als PvdA-voorzitter. Zij wordt gesecondeerd door ex-provinciebestuurders van CDA- en VVD-huize.

In het nu verschenen jaarverslag meldt het college dat het in 2019 67 procent van de adviesaanvragen positief heeft beoordeeld. Een jaar eerder was dat nog 78 procent. „De kwaliteit van de beleidsonderbouwing is afgenomen”, aldus het jaarverslag. Volgens het college komt dit doordat voorstellen vaak „een direct uitvloeisel zijn van een politiek of maatschappelijk akkoord”. Ze leiden tot te veel details. Een observatie met een zeer hoog opendeurgehalte. Want is een akkoord niet per definitie een mix van verschillende belangen die om elke partij tevreden te stellen leiden tot diverse, contraproductieve details?

Maar nu er weer een kabinetsformatie aanstaande is, kan het geen kwaad de zo logisch klinkende waarschuwing van het adviescollege ter harte te nemen. Want iedereen die er in Den Haag toe denkt te doen is al volop bezig met het volgende regeerakkoord waarin het beleid voor vier opeenvolgende jaren tot op de komma nauwkeurig zal worden vastgelegd. Volkomen nutteloos gezien de gigantische onzekerheid waarin de wereld als gevolg van de coronacrisis verkeert. Een economische krimp van 5, 10, 15 procent? Zegt u het maar.

Het huidige regeerakkoord waarover in 2017 door een zeer select gezelschap niet minder dan 225 dagen werd onderhandeld is helemaal niets meer waard. Dat dreigt met een nieuw regeerakkoord ook weer te gebeuren zoals dat bij nagenoeg alle akkoorden is gebeurd. Terughoudendheid en flexibiliteit uitmondend in een akkoord op hoofdlijnen – het spreekwoordelijke A4-tje – zou ideaal zijn. Maar probeer dat maar eens aan een Nederlands politicus uit te leggen.

Mark Kranenburg schrijft tijdens de zomer enkele columns op deze plek.