Politie: Duitse Mazda was betrokken bij dodelijke aanrijding Tamar

De grijze Mazda 3 die twee weken geleden door de politie in beslag werd genomen, was zo goed als zeker betrokken bij de aanrijding die eind juli het leven kostte aan de 14-jarige Tamar uit Marken. Dat laat de politie donderdag weten. Het gaat om een auto met een Duits kenteken.

Er is nog geen verdachte opgepakt. De politie weet wie de eigenaar van de auto is. Het is echter nog niet duidelijk of deze persoon, die in Duitsland woont, de auto ook bestuurde tijdens de aanrijding, in de Noord-Hollandse gemeente Waterland. Voor er iemand als verdachte wordt aangemerkt, moet de recherche volgens een woordvoerder eerst uitzoeken wie er de bewuste nacht achter het stuur zat.

De auto werd op 7 augustus gevonden in Duitsland, volgens de politie naar aanleiding van een groot aantal tips. Het voertuig werd vervolgens naar Nederland gebracht. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut vonden op de Mazda „sporen die mogelijk te linken zijn aan het ongeval”.

Het lichaam van Tamar werd in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 juli gevonden langs de provinciale weg tussen Monnickendam en Marken. Agenten die haar aantroffen, waren juist op weg naar haar moeder in Marken, die even tevoren de politie had gebeld omdat Tamar thuis was weggelopen. Uit onderzoek bleek al snel dat het meisje vermoedelijk was aangereden terwijl ze langs de weg liep, een klap die ze niet overleefde. De bestuurder was er na het voorval vandoor gegaan.