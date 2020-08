Onderzoek: kans op dementie afgenomen in Europa en VS

Ouderen in Europa en de Verenigde Staten hebben tegenwoordig 13 procent minder kans om dementie te ontwikkelen dan tien jaar geleden. In de vijftien jaar daarvoor was een soortgelijke daling te zien. Dat blijkt uit een in het medische vakblad Neurology verschenen verzamelanalyse van zeven grootschalige bevolkingsonderzoeken, uitgevoerd door wetenschappers van het Erasmus MC in Rotterdam en de Amerikaanse Harvard-universiteit.

Het onderzoek omvatte bijna vijftigduizend mensen, die allemaal 65 jaar of ouder waren. In totaal kreeg 8,6 procent van de onderzoekspopulatie een vorm van dementie, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Mannen en vrouwen blijken nagenoeg evenveel risico te lopen. Dat er desondanks meer vrouwen met de aandoening zijn, komt doordat vrouwen gemiddeld ouder worden. De algeheel afgenomen kans op dementie blijkt uit alle zeven onderzoeken. Onder mannen was de daling iets groter.

De onderzoekers kunnen niet één enkele oorzaak aanwijzen voor de teruggelopen kans op dementie. Ze wijzen erop dat in vergelijking met 25 jaar geleden minder mensen last hebben van een hoge bloeddruk en andere hart- en vaataandoeningen. Het is bekend dat die een risicofactor vormen voor dementie. Daarnaast is de toegang tot het onderwijs verbeterd. Er zijn aanwijzingen dat betere training en ontwikkeling van het brein de kans op dementie verkleinen.

Roken

Opvallend is verder dat er in Azië, Afrika en de landen Japan, China en Nigeria geen sprake lijkt te zijn van een afname. Waardoor dat komt, weten de onderzoeker niet precies. De hoofdauteur van het onderzoek, de Nederlandse epidemioloog Bert Hofman, zei twee weken geleden in The New York Times dat het mogelijk een rol speelt dat er in die delen van de wereld meer wordt gerookt. Ook dat verhoogt het risico dat iemand dementie krijgt.

Als de daling doorzet tot 2040, zou dat volgens de onderzoekers betekenen dat er tot die tijd 15 miljoen gevallen van dementie minder zullen voorkomen dan waarmee in de gangbare modellen rekening wordt gehouden. Dementie is in Nederland na kanker en hart- en vaatziekten de grootste doodsoorzaak. Jaarlijks overlijden zo’n 17.000 mensen aan de aandoening.