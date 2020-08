Nummer twee federale politie België treedt terug om politiegeweld

De één na hoogstgeplaatste functionaris van de Belgische federale politie André Desenfants doet „tijdelijk een stap opzij” vanwege berichten over een dodelijk politieoptreden op de luchthaven van Charleroi. Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. Woensdag kwamen beelden uit 2018 naar buiten waarop te zien is hoe een man in politiehechtenis hardhandig wordt aangepakt en overlijdt. Directeur-generaal Desenfants is het hoofd van de luchthavenpolitie en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de arrestatie van de man.

Desenfants legt zijn werk neer zolang het onderzoek naar het incident loopt en hoopt daarna weer te kunnen aantreden. Tijdens een persconferentie zei de politieman „diep getroffen” te zijn door de gebeurtenis en stelde hij mee te leven met de familie van het slachtoffer. Toen de man overleed was Desenfants al directeur-generaal. Hij zou echter niet eerder op de hoogte zijn geweest van het incident.

Woensdag kwamen videobeelden naar buiten waarop te zien is hoe een verwarde man uit Slowakije in een cel op luchthaven Charleroi door meerdere agenten wordt overmeesterd. De agenten duwen hem onder meer op een bed met een politieschild en passen een nekklem toe. De politiemensen lijken tijdens het incident grappen te maken en een van hen voert de Hitlergroet uit. Ook wordt de man kalmeringsmiddel toegediend, niet veel later overlijdt hij.

