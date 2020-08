Na het Oktoberfest staat in Duitsland nu ook carnaval ter discussie

De schrik zit er in Duitsland flink in. Niet eens zozeer omdat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt, maar omdat het carnaval daardoor in gevaar dreigt te komen. Want hoe kun je hossen met anderhalve meter afstand?

„Ik was zelf kinderprins, ik weet hoe belangrijk carnaval voor miljoenen Duitsers is”, zei minister van Gezondheid Jens Spahn (CDU) deze week. „Maar ik kan me carnaval deze winter, midden in de pandemie, eenvoudig niet voorstellen. Dat is bitter, maar zo is het.”

Net als in Nederland heeft de carnavalsviering in Duitsland begin dit jaar bijgedragen aan verspreiding van het virus. De Duitse carnavalsvierders, vooral te vinden in het Rijnland, leggen zich niet zomaar bij neer bij het vooruitzicht dat ‘het vijfde jaargetijde’ wordt geschrapt.

„Carnaval kun je net zo min afblazen als Kerstmis”, reageerde de voorzitter Christoph Kuckelhorn van het feestcomité in Keulen, in het dagelijks leven begrafenisondernemer.

Hij erkent dat de traditionele carnavalsviering op straat en in cafés, met mensenmassa’s dicht op elkaar, moeilijk voorstelbaar is. Maar waarom zouden er geen alternatieven mogelijk zijn? Met stilstaande praalwagens bijvoorbeeld, die mensen in beperkte groepen kunnen komen bekijken. Met vieringen waarbij iedereen zit, zijn naam heeft opgegeven en zich aan hygiëneregels houdt. En wellicht zelfs: helemaal zonder alcohol.

Behoefte aan spot

Aan het bespotten van politici en andere gezagsdragers, vast onderdeel van carnaval, kan juist in deze tijd, met alle omstreden coronamaatregelen, grote behoefte zijn. Carnavalsverenigingen in verschillende deelstaten werken al aan plannen om met speciale regels en beperkingen toch vieringen mogelijk te maken. Met een verplichting een masker te dragen zal de creatieve carnavalsvierder vermoedelijk geen moeite hebben.

Buiten de deelstaten waar carnaval belangrijk is, bestaat weinig begrip voor degenen die ondanks de coronacrisis per se aan het feest willen vasthouden. Voetbalwedstrijden moeten zonder publiek worden gespeeld, het populaire Oktoberfest in München is volledig van de baan, en hoe het begin van het nieuwe schooljaar uitpakt moet nog blijken.

„Voordat weer zorgeloos gevierd kan worden, moeten eerst weer onbezorgde bezoeken aan bejaardenhuizen mogelijk zijn, moeten ouders hun kinderen weer zonder angst naar school en de kinderopvang kunnen sturen”, commentarieert de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Omdat het carnavalsseizoen pas over een kleine drie maanden begint, op de elfde van de elfde, hoeft een besluit nog niet meteen genomen te worden. Voor politici in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zou het bovendien goed uitkomen een mogelijk impopulair besluit uit te stellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 13 september. Tot die tijd kan men dan aanzien hoe het aantal besmettingen zich ontwikkelt.