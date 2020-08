Lyft stopt in Californië na rechtszaak over rechten chauffeurs

Taxi-appbedrijf Lyft stopt donderdag om middernacht met het aanbieden van taxiritten in de Amerikaanse staat Californië. Dat meldt het bedrijf donderdag. Lyft wil geen chauffeurs in dienst nemen, waartoe een rechter in Californië het bedrijf en rivaal Uber vorige week toe beval.

Volgens Lyft was het niet mogelijk om zo snel na de gerechtelijke uitspraak het bedrijfsmodel te veranderen. Ook stelt het bedrijf dat de meerderheid van de chauffeurs niet in dienst genomen wil worden. Uber heeft ook aangekondigd de taxidiensten in Californië op te schorten, maar nog geen definitief besluit genomen.

Uber en Lyft zien hun chauffeurs niet als werknemers maar als zelfstandigen. Hierdoor ontbreekt het de chauffeurs aan sociale zekerheden, zoals een minimumloon, ziektegeld en ontslagbescherming. De staat Californië daagde Uber en Lyft voor de rechter om de chauffeurs toch in dienst te nemen. Uber is in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verwikkeld in vergelijkbare rechtszaken over de positie van chauffeurs.

