‘Ik zette een nieuwe kwaak in, flirtend met zes kikkers’

De eerste keer dat ik hoorde dat het mogelijk is met kikkers te praten, was op het diner van een bevriend echtpaar, waar over een wat oudere professor werd gezegd dat hij twee keer per jaar naar Griekenland vloog naar een speciale vijver. Elke keer sprak hij daar met dezelfde kikkers. Om van een vriendschap te spreken ging misschien wat ver, maar anderzijds, kikkers kunnen jaren oud worden, en als je elkaar twee keer per jaar een week bezoekt en ontvangt, zijn er toch wel parallellen met vriendschap.

Niemand aan onze dinertafel vond het gek, wij vonden het eigenlijk allemaal best gevoelig en literair van hem. We hadden net een gesprek gehad over Lewis Carroll en Tolkien. De professor was ook een knappe, rijzige, uitstekend geklede man, dus ja, de vergelijking met een prins lag voor de dames, in elk geval voor mij, niet ver weg. Ik raakte best betoverd door de professor, die geen prins was, maar toch met kikkers scheen te praten. Het lukte mij tijdens het tamelijk formele diner – bij een moment van loslaten van de tafelschikking – om naast hem te belanden. Hij bleek ook nog eens een mooie diepe stem te hebben, en een fantasierijk, geestig vocabulaire. God wat zijn sommige mensen toch goed in conversatie maken, bijvoorbeeld over kikkertaal. Zo goed, dat ik nog alles weet behalve wat de professor zei.

Ik moet eruit hebben gezien als iemand die in hem verdiept was en geïnteresseerd naar hem luisterde. Maar iedereen die weleens een paar minuten verliefd is weet: je luistert wel naar de stem, maar je hoort helemaal geen woorden. Je denkt alleen maar: praat door, spreek tegen me, zodat ik je stem kan horen. Zo luisterde ik onoplettend naar hem tot iedereen opstond voor de koffie en digestieven en ik naast iemand terechtkwam die bij een bank werkt. Ook leuk, want ik hou wel van geld dus deze man nam me om andere redenen voor zich in. Over hem misschien een andere keer meer.

Maar van alle woorden die de professor dus tot me heeft gericht over zijn gesprekken met kikkers heb ik alleen maar dit onthouden: het kan. Het kan, want een professor kan het ook (als u mij een brief met al uw gegevens schrijft, zal ik de universiteit noemen waar hij lesgeeft, maar verder ga ik niet).

Afgelopen week tijdens een wandeling over de verdroogde heide hoorde ik kikkers kwaken. Ik hoorde verschillende toonhoogten. Ik moest weer aan de mooie professor denken, en nam plaats aan de oever van een groot ven.

Ik kan u dit vertellen. Kikkers hebben allemaal een andere uitstraling. Je denkt misschien dat ze allemaal hetzelfde DNA hebben, maar daar geloof ik niks van. De een zette al zijn kracht in om zijn wangen tot reuzeballonnen te blazen, de ander maakte zich er slapjes van af. De een zwemt onrustig van het ene blad naar het volgende, terwijl de ander als strategie verkiest geduldig op dezelfde plaats te blijven. De een heeft een wat zwaardere kwaak, de ander een wat snellere lichte. Er blijkt dus ook voor kikkers in de liefde nog heel wat te kiezen te zijn. Als vanzelf ontstaat ontroering over de wanorde die ook in de natuur onder de eenvoudigste diersoorten lijkt te regeren bij het zoeken naar de juiste levenspartner.

Na een paar minuten geluisterd te hebben naar het diverse gekwaak, vielen de kikkers stil. Zouden ze even rusten? Waren ze uitgepraat? Het hele ven trok strak als een glasplaat en je kon nu voor het eerst de weerspiegeling van de wolken en grassen eens rustig bewonderen. En een beetje onder water kijken naar de okergele en bruinige bodem waarin geen leven te bekennen leek als je niet wist dat er een groene bevolking huisde. Denkend aan de professor (hij had lange slanke handen met een prachtige teint, een teken van vitaliteit en kracht als je het mij vraagt, ik zag geen trouwring) vroeg ik me af hoe het gesprek tussen de kikkers te heropenen. Hoe ze weer aan de praat te krijgen. Met niemand in de buurt om me uit te lachen, zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn mijn keel te schrapen en net zoals met Griekse kikkers scheen te kunnen, een Hollandse kikker proberen aan te spreken? Schaamte – voor wat ik graag wilde doen – en nieuwsgierigheid – naar of het zou kunnen lukken – wisselden elkaar een paar minuten af, maar natuurlijk zette ik een eerste kwaak in.

Verbaasd door het dierengeluid dat uit een mensenkeel blijkt te kunnen komen, wachtte ik op een reactie

De professor had geen ring gedragen. Toch had ik die avond ook gehoord dat hij al bijna vijftig jaar dezelfde vriendin had. Maar wat zou daarvan, na vijftig jaar, de amoureuze status nog zijn? Ik kwaakte opnieuw, nu anders, met meer overtuiging. Verbaasd door het dierengeluid dat uit een mensenkeel blijkt te kunnen komen, wachtte ik op een reactie. Een lagere toon geprobeerd. En ja, die met de grootste wangen, die kwaakte terug. Die had mijn stem gehoord en misschien aantrekkelijk gevonden. Ik zette een nieuwe kwaak in, een paar achter elkaar. Nu begon er ook links van mij, een meter of vier weg, eentje te antwoorden. Ik zette voorzichtig een derde, hogere kwaak in. En zo ontstond een nieuw concert van toch wel een zestal kikkerstemmen. Het leek me dat ze door mijn kwaak moeten hebben gedacht: een nieuwe! Een nieuwe! En zich allemaal voor de nieuwe wilden tonen. Ik voelde me natuurlijk een bedrieger, om zo de kikkers te misleiden. Maar ik voelde me ook net zo gevoelig als de professor, die rationele denker die zomaar met de natuur kon communiceren. Maar bovenal, wat een bevrijding, om de moed te voelen op een omgevallen boom helemaal alleen in de natuur met zes groene prinsen te flirten. Ik fietste naar huis en zal de aanblik van de doorschijnende kikkerwangen en hun bolle knipperoogjes boven de waterspiegel nooit vergeten. En ook mijn eerste gesprek met hen niet. Waar het over ging weet ik niet meer. Ik heb alleen hun stem onthouden.

