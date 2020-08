Het morele gezag van een schrijver

Nu in Wit-Rusland Svetlana Aleksijevitsj zitting heeft genomen in de door de oppositie opgerichte coördinatieraad, speelt voor het eerst sinds de val van de Muur een schrijver weer een grote morele rol in de politiek. De Nobelprijslaureaat zal het niet gemakkelijk krijgen, want de raad, die een vreedzame machtsoverdracht en nieuwe verkiezingen nastreeft, wordt er door president Loekasjenko van beschuldigd een staatsgreep te willen plegen.

Aleksijevitsj gaat kritiek op de autoritaire leider van haar land niet uit de weg. Zo waarschuwde ze Loekasjenko aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 9 augustus dat er een nieuwe generatie was opgestaan die geen stembusfraude meer zou dulden. Ook zei ze dat haar landgenoten van middelbare leeftijd hun bewustzijn hadden herwonnen, waarmee ze bedoelde dat de tijd van apathie en volgzaamheid voorbij was. Over die omslag was ze zowel verheugd als verbaasd. „Ik heb de afgelopen weken simpel gezegd echte liefde voor mijn volk gevoeld”, zei ze in een interview.

Zelf stemde Aleksijevitsj op 9 augustus op oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja. En dat was geen verrassende keuze, omdat het in haar boeken altijd de vrouwen zijn die de boel bij elkaar houden. Zo gaf ze in De oorlog heeft geen vrouwengezicht een stem aan de miljoenen vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie verdedigden en vervolgens in eigen land door de geschiedenis werden vergeten. Sinds dat boek beseft ze dat vrouwen, als het erop aankomt, altijd in de voorste gelederen van de samenleving staan.

Dat bleek ook toen de drie belangrijkste mannelijke presidentskandidaten voorafgaand aan de recente verkiezingen in de gevangenis verdwenen of het land uit vluchtten en vrouwen hun plaatsen innamen. En nu staat ze ook zelf op de barricaden om Loekasjenko tot aftreden aan te sporen. Op 12 augustus, na de eerste dagen van bloedig politiegeweld, adviseerde ze de president op Radio Liberty: „Vertrek voor het te laat is, voordat u mensen in een vreselijke afgrond gooit, de afgrond van de burgeroorlog. Niemand wil bloed zien. U wilt alleen macht. En het is uw verlangen naar macht dat bloedvergieten vereist.”

Ik probeer me dezer dagen voor te stellen wat er in Loekasjenko omgaat en lees over autoritaire heersers in het nauw en hun gekwelde onderdanen. Daarbij stuitte ik op de vorig jaar herontdekte novelle De zeven gehangenen van de Rus Leonid Andrejev (1871-1919). Hierin krijgt een tsaristische minister van zijn lijfwacht te horen dat er de volgende dag een aanslag op hem gepleegd zal worden, maar dat de daders, dankzij een geslaagde infiltratie, dan meteen in hun kraag gevat zullen worden. Vanaf die mededeling denkt de minister elk moment het leven te kunnen laten. ‘De dood stond klaar, in een hoek van de kamer, trouw op zijn post, als een gehoorzaam soldaat, van hogerhand op wacht gezet’, schrijft Andrejev. Het zal je niet verbazen dat die minister aan zijn angst bezwijkt.

Andrejev richt zich daarna op de terroristen, ontwikkelde jongeren die in de cel hun terechtstelling afwachten. Het levert bijzondere verhalen op over empathie, solidariteit en mededogen. Precies zo stel ik me de situatie in de gevangenissen van Loekasjenko voor. Het zou me daarom niet verbazen als het volgende boek van Aleksijevitsj over het lot van een wrede dictator en zijn slachtoffers gaat.

NRC Boeken Het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews Inschrijven