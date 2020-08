Het luxehotel mag even een paar ton minder huur betalen

Ook in Duitsland kennen ze Jan Modaal. Hij luistert hier naar de naam Otto Normalverbraucher. Verwijzend naar deze Otto gaf de Duitse pensioenbelegger Deka Immobilien bij de rechtbank Amsterdam onlangs geen duimbreed toe in een huurconflict dat was ontstaan door de coronacrisis.

Deka Immobilien werd in 2017 voor 260 miljoen euro eigenaar van een prestigieus stuk Amsterdams vastgoed: de panden aan de Spuistraat waarin vroeger de PTT en KasBank gevestigd waren. Tegenwoordig bieden die onderdak aan het exclusieve Hotel W, drie restaurants, een nachtclub en winkels.

Met 580.225 euro per maand (plus een deel van de omzet) is de huur die Deka voor het horecadeel vraagt fors te noemen. Zo fors dat exploitant Palace Hotel in april stopte met huur betalen en vorige maand een kort geding aanspande om huurkorting af te dwingen.

Vanwege corona moesten de drie restaurants – waaronder sterrenrestaurant The Duchess – van 15 maart tot en met 31 mei sluiten. Hotel W was niet tot sluiting verplicht, maar ging op 18 maart vanwege wegvallende omzet toch dicht. Voor het lopende jaar verwacht Palace Hotel 9,4 miljoen euro verlies, ondanks een beroep op overheidssteun en kostenbesparingen, zo hield het de rechtbank voor.

Op basis van het contract leek lagere huur uitgesloten. Zoals vrijwel alle Nederlandse commerciële huurcontracten vermeldt het expliciet dat de huurder „geen recht heeft op enige opschorting, korting, aftrek of verrekening”.

Maar dat contract is niet heilig, oordeelde de rechter. Tegen de achtergrond van de coronacrisis, die niemand zag aankomen, is een korting „naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid” gepast.

Deka belegt weliswaar het pensioengeld van Otto Normalverbraucher, maar bezit wereldwijd voor miljarden aan vastgoed en is, net als Palace Hotel, „een grote speler”. Volgens de rechtbank „ligt het voor de hand om het financiële nadeel” over huurder en verhuurder „te verdelen”. Vandaar dat Palace Hotel over april, mei en juni slechts de helft van de overeengekomen huurprijs hoeft te betalen.

Schade aantonen

Deze uitspraak is illustratief voor de manier waarop rechters de coronacrisis tot nog toe hebben benaderd, leert analyse door NRC van veertien recente rechtszaken en gesprekken met deskundigen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de kredietcrisis van een decennium terug merken rechters de coronacrisis aan als onvoorziene omstandigheid. Dat biedt hun een juridisch handvat om een contract dat huurverlaging uitsluit tijdelijk te wijzigen. Vervolgens kiezen ze er vaak voor de pijn tussen betrokken partijen te verdelen en de huur te halveren.

Dat wil niet zeggen dat rechters altijd automatisch een huurkorting bevelen. „In de uitspraken valt op dat de huurder echt goed de financiële schade en impact van de coronacrisis moet aantonen”, zegt huurrechtadvocaat Vincent Boumans van Lexence. Hij was betrokken bij twee coronahuurrechtszaken. „In ongeveer de helft van de zaken gaat het voor de huurder goed. Bij de andere helft waar het fout gaat, is de schade volgens de rechter niet voldoende aangetoond.”

Rechters besluiten vaker om de pijn van de crisis te verdelen tussen huurder en verhuurder Niels Pannevis advocaat

Neem Vitesse. De Arnhemse voetbalclub daagde de verhuurder van ‘zijn’ voetbalstadion GelreDome voor de rechter en eiste dat er een streep werd gezet door tenminste de huur voor april en mei (à 398.000 euro). Vitesse stelde onder meer dat, omdat het niet toegestaan is voetbalwedstrijden in het stadion te spelen, het niet redelijk is de volledige huur te moeten betalen.

De rechtbank Arnhem ging voor een groot deel mee in het betoog van Vitesse. De coronacrisis is, anders dan „bijvoorbeeld de economische crisis van 2008”, een onvoorziene omstandigheid. En omdat voetbalwedstrijden van overheidswege verboden waren, is er bovendien sprake van een gebrek aan het gehuurde, stelt de rechter: het stadion kon immers niet gebruikt worden voor het beoogde doel. Toch heeft Vitesse geen recht op vermindering van de huurprijs. Enkele grafiekjes daargelaten, ontbreekt namelijk „iedere onderbouwing van het gestelde omzetverlies”.

Opschorten, niet minderen

Vrijwel alle uitspraken tot nog toe betreffen kort gedingen. Vanwege hun spoedeisende belang worden die binnen enkele weken behandeld en geldt de maandenlange wachttijd van een reguliere rechtsgang niet.

„Het zijn dus voorlopige oordelen, vandaar dat rechters ook spreken van het opschorten van de huur en niet verminderen”, zegt Dentons-advocate Justine van Lochem– vanaf september bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tot het opschorten van de huur gaan kortgedingrechters echter niet lichtvaardig over. Dat doen ze alleen als zij het aannemelijk achten dat hun collega in een reguliere, bodemprocedure tot hetzelfde oordeel komt.

Opvallend is dat rechters ook verder kijken dan alleen horecagelegenheden die verplicht moesten sluiten. Zo startte D-RT Retail, het bedrijf achter onder meer D-Reizen en VakantieXperts, een rechtszaak tegen de verhuurder van de D-Reizen-winkel in Meppel. In tegenstelling tot verhuurders van andere filialen weigerde hij om de maandelijkse huur (5.345 euro) tijdelijk te verlagen.

De reiswinkel mocht net als andere winkels gewoon openblijven, maar vanwege de coronacrisis werd het aantal boekingen bij D-Reizen „van het ene op het andere moment tot nul gereduceerd”. Het bedrijf liet de rechtbank Assen prognoses zien waarin voor 2020 een negatief bedrijfsresultaat van zo’n 23 miljoen euro wordt voorspeld.

„Wij hebben betoogd dat je moet kijken naar het gevolg van de coronacrisis”, zegt advocaat Lucas Kortmann van RESOR. „Ook al mag je open blijven, als je je bedrijf niet meer kan uitoefenen als gevolg van de coronacrisis, dan is het gerechtvaardigd om een beroep op onvoorziene omstandigheden te doen”.

Dat pleidooi had succes. Van de rechtbank Assen hoeft D-Reizen van 1 juni tot en met 31 december 2020 slechts 50 procent van de huur te betalen. De rechtbank verwacht dat rechters in een bodemprocedure straks tot een vergelijkbaar oordeel zullen komen dat het onredelijk is als in „een crisis van deze omvang” het financiële nadeel volledig voor rekening van een huurder komt.

„Rechters ontwikkelen zich steeds meer in de richting dat de pijn van de coronacrisis eerlijk verdeeld moet worden tussen huurder en verhuurder”, ziet advocaat Niels Pannevis, die samen met Kortmann D-RT Retail bijstond. Dat is juridisch gezien bijzonder, omdat het haakje dat rechters daarvoor gebruiken – dat sprake is van onvoorziene omstandigheden – bij huurcontracten lang niet of nauwelijks is gebruikt. „Daarvoor moet je terug naar de periode na de Tweede Wereldoorlog.”

Dat rechters er vanwege corona toe besluiten „om de pijn eerlijk te verdelen” zag hij voor het eerst eind april in een uitspraak van de internationale afdeling van de rechtbank Amsterdam rondom een bedrijfsovername. Daarin wordt verwezen naar publicaties van de gezaghebbende hoogleraar, advocaat en voormalig rechter Rieme-Jan Tjittes die al halverwege maart pleitte voor een 50/50-verdeling van het nadeel bij commerciële contracten.

Tien of vijftien zwaluwen

„Die benadering zie je nu steeds verder aftekenen. Eerst dachten advocaten: ‘interessant, maar het is nog maar één zwaluw’”, zegt Pannevis. „Nu zijn het er tien of vijftien.” Dat de spreekwoordelijke zomer is aangebroken wil hij niet zeggen, maar die lijkt wel in aantocht.

Boumans, Kortmann, Pannevis en Van Lochem wijzen erop dat het beter is als huurder en verhuurder er onderling uitkomen en een rechtsgang weten te vermijden, zoals de afgelopen maanden in het gros van de gevallen is gebeurd. Vanwege de financiële belangen zijn meer rechtszaken echter onvermijdelijk.

„Ik zie bij verhuurders toch wel de nodige onvrede over de recente uitspraken, omdat nu in veel gevallen niet wordt geoordeeld dat de gevolgen van deze crisis bij het ondernemersrisico horen”, zegt Van Lochem. De advocate merkt dat bij nieuwe huurcontracten al volop rekening wordt gehouden met de eventuele opleving van het virus of een mogelijke nieuwe pandemie in de toekomst. Zo worden er speciale clausules opgenomen waarbij huurder en verhuurder afspreken verplicht met elkaar te overleggen of clausules waarin de huurkorting op een bepaald aantal maanden wordt gemaximeerd. „Op die manier is een pandemie zoals Covid-19 straks geen onvoorziene omstandigheid meer.”

