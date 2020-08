Het Hooggerechtshof in India accepteert geen kritiek

Toen Prashant Bhushan op 29 juni een foto voorbij zag komen van de voorzitter van het Indiase Hooggerechtshof, zittend op een peperdure Harley Davidson die bleek toe te behoren aan de zoon van een politicus uit de partij van premier Modi, deed de prominente advocaat en mensenrechtenactivist wat hij zo vaak doet. De 63-jarige Bhushan opende Twitter, waar hij ruim 1,6 miljoen volgers heeft, en plaatste een bericht.

Over de voorzitter, die motor en de gepastheid ervan in een tijd dat het hof wegens corona zijn zaken alleen via videoverbindingen behandelt. De toon was gelijk aan een tweet van twee dagen ervoor. Toen schreef Bhushan: „Wanneer historici in de toekomst terugkijken op de afbrokkeling van India’s democratie in de afgelopen zes jaar [onder deze regering, red.], zal hen vooral de rol van het Hooggerechtshof opvallen. En dan met name de laatste vier voorzitters.”

Het is hem duur komen te staan. Bhushan werd onlangs via een videoverbinding veroordeeld voor schoffering van het hof. Zijn straf kan oplopen tot zes maanden cel. Een besluit hierover stelden de rechters donderdag uit om Bhushan „bedenktijd” te geven om op zijn uitspraken terug te komen. Dat is hij geenszins van plan. Zijn uitspraken waren „weloverwogen en weldoordacht”, reageerde Bhushan.

‘Verdraaide feiten’

Meer dan 1.500 advocaten evenals rechters en activisten hebben zich achter hem geschaard. Door kritische stemmen te onderdrukken, waarschuwen zij, ondermijnt het hof zijn eigen onafhankelijkheid. De rechters zien dat anders. In hun 108 pagina’s tellende oordeel stellen zij dat Bhushan met zijn tweets vol „verdraaide feiten” eigenhandig de „fundamenten van de constitutionele democratie” aan het wankelen bracht, een daad die volgens hen niet onbestraft kan blijven.

De spoed waarmee zij de zaak behandelden is opvallend. Tussen aanklacht en veroordeling zaten drie weken, terwijl pogingen om India’s nieuwe omstreden burgerschapswet of het schrappen van Kasjmirs speciale status aan te vechten al maanden niet worden gehoord.

Opvallend is ook dat het hof de aanklacht tegen Bhushan suo moto – dus uit zichzelf – aanspande. Voorgangers predikten juist „terughoudendheid” en „grootmoedigheid” bij kritiek op hun handelen.

„Een ontnuchterend moment”, schreef de landelijke krant The Indian Express de volgende dag in een hard commentaar. Volgens de krant liet het hof vooral zien „hoe dun zijn huid is”.

Voorgangers pleitten bij de rechters voor 'grootmoedigheid' bij kritiek op hun handelen

Ja, Bhushan gaf kritiek, zegt voormalig rechter aan het hof Asok Kumar Ganguly over de telefoon. „Maar het ging niet zover dat het schoffering was. Hij maakte mensen bewust van de verantwoordelijkheid van rechters en het belang van het hof. Daarmee ondermijnt hij nog niet het vertrouwen in de rechtspraak.”

Ganguly is een van de ondertekenaars van de stroom aan steunbetuigingen in de afgelopen dagen. Daarin wordt opgeroepen Bhushans veroordeling terug te draaien. Als oud-rechter is hij „zeer bezorgd”, zegt de 73-jarige Ganguly. „Het hof speelt een ontzettend belangrijke rol in onze samenleving. Kritiek helpt om het systeem sterker te maken en ervoor te zorgen dat rechters zich behoorlijk gedragen, zowel binnen als buiten de rechtszaal.”

Zorgen over functioneren hof

Bhushans bezwaren waren bovendien niet uitzonderlijk, zegt Ganguly. Veel uitzonderlijker was volgens de oud-rechter wat er in 2018 gebeurde. Vier rechters van het hof gaven toen een persconferentie waarin zij zelf hun zorgen uitspraken over het functioneren van het hof en de „gekleurde” wijze waarop de toenmalige voorzitter bepaalde zaken aan rechters toebedeelde. Ganguly: „Bhushan verwoordde hetzelfde sentiment.”

Zijn veroordeling valt samen met de groeiende onvrede over het hof. Advocaten wijzen erop hoe gevoelige zaken voortdurend vooruit worden geschoven of in het voordeel van de regering beslecht. Dit gebeurde bijvoorbeeld rond de omstreden tempel in Ayodhya die nu wordt gebouwd op de plek waar ooit een moskee stond. Het hof stelde dat de moskee „illegaal” door hindoepartijen was verwoest, maar wees de grond wel aan hen toe.

Openlijke steunbetuigingen aan premier Modi – zo werd hij door een van de rechters eerder dit jaar een „veelzijdig genie” genoemd – leidden tot meer vraagtekens. Onder meer bij Bhushan, die zich als advocaat al decennia sterk maakt tegen corruptie, waaronder in de rechtspraak. Ook toen keerde hij zich tot Twitter: „Vraag je je af waarom het hooggerechtshof je rechten niet beschermt?”

In zijn verweer voor het hof weigerde Bhushan afstand te nemen van zijn uitspraken op het sociale medium. Het uiten van zijn mening „hoe uitgesproken, onaangenaam of onverteerbaar voor sommigen dan ook” kan niet als minachting van het hof worden gezien, zo pleitte hij. „Mijn tweets waren een bonafide poging om mijn plicht als burger te vervullen.” Bhushan heeft gezegd een herziening van de zaak te zullen aanvragen, ongeacht de straf die hij krijgt opgelegd.

