Halfjaarcijfers van Adyen zijn deze keer allesbehalve ‘saai’

De laatste jaren was de presentatie van de kwartaalcijfers van Adyen een voorspelbaar evenement. Er wordt meer online gewinkeld en daarom neemt de omzet en winst van de Amsterdamse betaaldienst elk kwartaal verder toe.

In maart dit jaar noemde Adyen-topman Pieter van der Does de net gepresenteerde cijfers van het eerste kwartaal in een interview met NRC zelfs „saai”. Wéér een omzetstijging van 40 procent en een toename van de winst met 50 procent gaat vervelen. Maar saai is goed, aldus Van der Does destijds. „Hoe minder afleiding, hoe beter. Dan kunnen we rustig doorbouwen.”

Donderdag waren de halfjaarcijfers van Adyen allesbehalve saai te noemen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Amsterdamse beurslieveling – Adyen is met een koers rond de 1.400 euro het meest waardevolle aandeel in de AEX – daalde het aantal verwerkte betaaltransacties door de coronacrisis. Adyen is gespecialiseerd in het faciliteren van betalingen voor webshops en grote internetbedrijven zoals Spotify, Facebook, Netflix en Uber. Maar kan ook fysieke winkels tot zijn klantenkring rekenen, onder meer De Bijenkorf en Ahold Delhaize.

Lees ook het interview met Adyen-topman Pieter van der Does dat in maart in NRC verscheen: ‘Ja maar jongens, hoe gaaf is dit wat ik nu doe?’

Zeer resistent

Het bedrijf noteerde over het eerste halfjaar van 2020 een omzet van 280 miljoen euro – nog altijd een stijging van enkele miljoenen in vergelijking met de zes maanden daarvoor. Vergeleken met een jaar geleden groeide de omzet met 27 procent. Het bedrijfsresultaat nam toe met 12 procent en kwam uit op ruim 140 miljoen euro.

Volgens topman Van der Does toonde Adyen zich „zeer resistent” tegen de gevolgen van de coronacrisis, zo meldde hij in een toelichting aan beleggers. „Trends die we al zagen gebeuren zetten door. De overgang van contant geld naar online betalen is door de pandemie zelfs nog verder versneld”, zo liet de topman weten.

Adyen bedient een zeer diverse klantenkring, waardoor de klappen in de reisbranche en winkelverkopen grotendeels werden gecompenseerd door groei van betalingen bij webshops. Het boekhoudschandaal bij de Duitse concurrent Wirecard zorgde voor een extra duwtje in de rug en extra klanten.

Ontslag biedt kansen

Adyen meldde tevens dat het bedrijf het afgelopen halfjaar 266 nieuwe werknemers heeft aangenomen. Het techbedrijf, dat na de zomer een tweede kantoor opent op het Amsterdamse Rokin, heeft nu bijna 1.500 mensen in dienst.

Bij Booking.com en op het internationale hoofdkantoor van Uber – beide ook gehuisvest in de hoofdstad – zijn dit jaar massa-ontslagen aangekondigd. „Het is ongelukkig dat andere techbedrijven mensen moeten laten gaan”, zei Adyens financiële topman Ingo Uytdehaage donderdag in een toelichting. „Maar dat biedt ons kansen om nieuw talent aan te trekken.”