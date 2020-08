Groene stroom is nu ook écht groen

Goed nieuws van het stroomfront: groene stroom is echt groen, maakte toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag bekend. Wie het zogeheten stroometiket op de site van zijn energiebedrijf bekijkt, kan er vanuit gaan dat bijvoorbeeld Hollandse zonnestroom echt in de polder is opgewekt. En dat is goed nieuws voor meer dan de helft van de huishoudens in Nederland: die nemen namelijk allemaal groene stroom af die door wind, biomassa en zon is opgewekt.

„Er moesten nog een paar partijen worden aangespoord om het stroometiket op hun site te publiceren, en dat hebben ze inmiddels allemaal keurig gedaan”, zegt een woordvoerder van ACM. Dat stroometiket over 2019 moest voor 1 mei dit jaar gepubliceerd zijn. Eerder bleek zo’n 10 procent van de aanbieders wel eens grijze stroom voor groen te verkopen, maar dat is volgens de toezichthouder nu echt verleden tijd.

Nog meer goed nieuws. Nu al laat de site van het energiebedrijf via het stroometiket zien dat bijvoorbeeld 70 procent van zijn groene stroom door windmolens is opgewekt, 10 procent door zonnepanelen en 20 procent door biomassa. Vanaf het voorjaar moeten Nederlandse stroomleveranciers ook aangeven waar de grijze stroom vandaan komt. Op die manier ziet de consument dat bijvoorbeeld 10 procent is opgewekt in een kolencentrale. En, zegt de woordvoerder van ACM, wellicht wil je als afnemer van groene stroom ook wel weten of jouw energiebedrijf stroom van een kerncentrale verkoopt. In de EU kennen nu alleen Oostenrijk en Zweden deze plicht tot full disclosure.

Onderaan de lijstjes

Toch een kleine relativering van al dit heuglijke nieuws. Hoe kan ruim de helft van de huishoudens groene stroom gebruiken terwijl Nederland op Europese duurzaamheidslijstjes steevast onderaan staat? In 2019 ging in Nederland 54 van de in totaal geconsumeerde 118 terrawattuur als groen over de toonbank – minder dan de helft, want bij bedrijven is de vraag naar groene stroom minder. Maar we weten ook dat van de Nederlandse stroomproductie in 2019 zo’n 19 procent afkomstig is van duurzame bronnen zoals wind (9,2 procent), biomassa (5,7) en zon (4,3). De rest kwam van gas- en kolencentrales, kerncentrale Borssele, of uit het buitenland.

Vorige maand werd voor bijna 2.000 gigawattuur aan windstroom geïmporteerd

Toch kunnen de afnemers van groene stroom gerust zijn. Producenten van groene stroom in de EU krijgen voor elk opgewekt megawattuur een garantie van oorsprong (gvo). In Nederland geeft CertiQ die uit. Omdat de vraag in Nederland naar groene stroom groter is dan de productie, importeren energiebedrijven zulke gvo’s. Vorige maand werd bijvoorbeeld voor bijna 2.000 gigawattuur aan windstroom – op papier via gvo’s – geïmporteerd, terwijl de Nederlandse productie aan windstroom goed was voor zo’n 700 gigawattuur. Door de verkoop van die gvo’s hebben beheerders van wind- en zonneparken extra inkomsten.

Is dat een domper op het groene nieuws? Zolang toezichthouders als ACM en CertiQ ervoor zorgen dat alle gvo’s echt garant staan voor groene stroom, is de groene consument content. Of die stroom nu komt van een Nederlandse windmolen of een Spaanse.