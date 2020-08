Gedupeerde ouders krijgen voorschot op schadevergoeding

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat de Belastingdienst vooruitbetalingen doen aan gedupeerde ouders die door de toeslagenaffaire in grote financiële problemen kwamen. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën, D66) heeft dit donderdag toegezegd in een ingelast Kamerdebat.

De financieel woordvoerders van de Tweede Kamerfracties onderbraken het zomerreces voor het extra overleg, nadat was gebleken dat de uitbetaling van compensatie en schadevergoeding aan gedupeerde ‘toeslagen-ouders’ grote vertraging heeft opgelopen. Die betalingen konden vanaf 1 juli worden gedaan nadat de daarvoor benodigde wetswijziging door de Eerste en Tweede Kamer was aangenomen. De staatssecretaris had beloofd om snel daarna tot uitbetaling over te gaan, om te beginnen aan de meest schrijnende gevallen.

In de maand juli heeft de Belastingdienst ruim honderd mensen uitbetaald, maar daar zaten geen schrijnende gevallen tussen. Na vragen van Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) moest de staatssecretaris eerder deze week erkennen dat de gehele afwikkeling van de toeslagenaffaire veel langer gaat duren dan zij eerder had voorspeld: niet uiterlijk tot en met 2021, maar mogelijk tot in de loop van 2023.

Als oorzaak van de problemen legde Van Huffelen in een Kamerbrief al uit dat sommige zaken aanzienlijk complexer zijn dan eerder gedacht en dat het crisisteam van de Belastingdienst nog niet op volle kracht opereert. Er staan namelijk nog 150 vacatures open.

Nieuwe noodloket

Om nu de groep van meest schrijnende gevallen toch eerder tegemoet te komen, gaat de Belastingdienst een noodloket openen, met een apart telefoonnummer. De staatssecretaris beloofde hierover volgende maand een concreet voorstel voor te hebben uitgewerkt.

Na publicaties van Trouw en RTL-Nieuws was grote verwarring ontstaan over het aantal schrijnende gevallen onder de inmiddels ruim twintigduizend mogelijke slachtoffers in de toeslagenaffaire. Uit een intern ambtelijke stuk bleek dat de Belastingdienst zelf ermee rekening houdt dat tussen de vier- en vijfhonderd gezinnen in grote financiële problemen verkeren, terwijl door de hoogste ambtenaar van Toeslagen werd gezegd dat op korte termijn slechts veertig gezinnen zouden kunnen worden geholpen. Staatssecretaris Van Huffelen zei in het debat donderdag dat het getal van vier- tot vijfhonderd „uit de lucht was gegrepen”, een voorzichtige inschatting die niet op feiten was gebaseerd. Ze zei dat momenteel zeventig gezinnen bij de Belastingdienst bekend zijn die zich „in een zeer schrijnende situatie” bevinden. Op dit moment behandelt het schadeteam veertig zaken. De afwikkeling daarvan kan nog enkele maanden duren.

Boetes en terugvorderingen

Het uitkeren van een voorschot op een later nog te berekenen uitkering ligt gevoelig bij de Belastingdienst, want dat is precies het manco van het huidige toeslagenstelsel: mensen krijgen een geldbedrag uitgekeerd dat later wordt berekend. Wie te veel heeft betaald gekregen moet vaak duizenden euro’s terugbetalen. Wie daarbij een fout maakt, krijgt al snel te maken met immense boetes en terugvorderingen.

Om die reden stelde een deel van de Kamerleden voor het noodloket anders in te richten. „Laten we het geen voorschotten noemen”, zei Steven van Weyenberg (D66). „Want niemand in dit dossier wil nieuwe terugbetalingen.” VVD’er Helma Lodders, die met het voorstel kwam, zei dat het om „niet terug te vorderen voorschotten” moet gaan. Die dienen te worden berekenend op basis van het bedrag waar de ouders sowieso recht op hebben. „Als iemand dan een keer 200 euro te veel heeft gekregen, is dat voor onze rekening, niet voor de ouders.”

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) deed de meest concrete suggestie: „Geef mensen die nu tot ver onder bijstandsniveau worden gedrukt een bedrag van 150 tot 200 euro per maand om gewoon eten te kunnen kopen .” Zo’n regeling moet gelden tot de Belastingdienst een oordeel over hun toeslagenzaak heeft kunnen vellen en tot de werkelijke schadevergoeding overgaat.