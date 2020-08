Geblesseerde Kruijswijk slaat Tour de France over

Steven Kruijswijk gaat niet van start in de Tour de France. De Nederlandse wielrenner heeft te veel last van verwondingen die hij zaterdag opliep bij een val in het Critérium du Dauphiné, laat hij donderdag weten. Vorig jaar werd Kruijswijk derde in de Tour.

„Helaas blijken de gevolgen van mijn val ernstiger dan gehoopt”, schrijft Kruijswijk op Twitter. Zijn schouder schoot bij de valpartij uit de kom, waarbij ook een breuk ontstond rond het gewricht. Ook kampt hij naar eigen zeggen met „vele schaafwonden”. Kruijswijk wenst zijn ploeg Jumbo-Visma veel succes. „Ik baal ontzettend dat ik er geen deel van uit kan maken.” Hij wil na zijn herstel deelnemen aan de Giro d’Italia in oktober, de ronde die hij in 2016 bijna won.

Met het afhaken van Kruijswijk verliest Jumbo-Visma een van zijn drie kopmannen. Tom Dumoulin en Primoz Roglic staan op 29 augustus wel aan het vertrek in Nice. Zaterdag ging Roglic in dezelfde Dauphiné-etappe als Kruijswijk onderuit. Hij liep flinke schaafwonden op, maar zijn Tourdeelname is niet in gevaar. Dumoulin maakte onlangs na ruim een jaar, waarin hij met een kniekwetsuur kampte, zijn rentree. De bookmakers schatten hem in als een van de topfavorieten voor de Tourzege.

Gevaarlijke afdaling

Kruijswijk is niet de eerste toprenner die zich voor de komende Tour heeft afgemeld. Jumbo-Visma’s grote concurrent Team Ineos maakte woensdag bekend dat het oud-Tourwinnaars Chris Froome en Geraint Thomas thuis laat. Dat was een verrassing, omdat verwacht werd dat ook Ineos met drie kopmannen naar de Tour zou komen. Froome gaat later dit jaar de Vuelta rijden, Thomas de Giro. Kopman van Ineos zal in de Tour Egan Bernal zijn, de Colombiaan die vorig jaar de beroemde rittenkoers won.

Dumoulin leverde zaterdag felle kritiek op de organisatie van de Dauphiné. De afdaling waarin Kruijswijk viel, zou te gevaarlijk zijn geweest. „Die afdaling was echt volslagen belachelijk”, zei Dumoulin na afloop van de rit. „Ik ben er superkwaad over. De eerste paar kilometer van die afdaling was levensgevaarlijk. Overal grind, overal diepe putten en gaten. En dat bij bijna 15 procent naar beneden. Het sloeg werkelijk nergens op. Dat dit nog kan gebeuren in het moderne wielrennen, is echt een schande.”