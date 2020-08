Europese toezichthouder: Nederland moet meer doen tegen loonkloof

Het Europees Comité voor Sociale Rechten heeft Nederland op de vingers getikt omdat het nog steeds niet genoeg doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Nederland is daarmee in overtreding van het mensenrechtenverdrag Europees Sociaal Handvest, oordeelde de toezichthouder van dit verdrag. De meeste artikelen in dit Handvest zijn aanbevelingen en niet juridisch bindend.

Het Comité oordeelde eind juni in een vier jaar oude zaak die de vrouwenrechtenorganisatie University Women of Europe (UWE) tegen vijftien Europese landen, waaronder Nederland, had aangespannen. Nederland zou, met plek 32 op de Global Gender Gap-index uit 2017 van het World Economic Forum, te weinig doen om salarissen voor mannen en vrouwen gelijk te trekken. Op deze jaarlijkse index, die onder meer het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen meeweegt, is Nederland december vorig jaar gezakt tot de 38e plek. Bovendien zouden vrouwen volgens de UWE ondervertegenwoordigd zijn in hoge functies in het bedrijfsleven.

De toezichthouder stelt op basis van cijfers van Eurostat dat veertien van de vijftien landen niet genoeg doen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Nederlandse mannen verdienen gemiddeld 15,2 procent meer per uur dan vrouwen. „Hoewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de publieke sector is afgenomen, is deze in de privésector aanhoudend”, aldus het Comité. Volgens de toezichthouder moet Nederland maatregelen treffen binnen „een redelijke termijn” en met „meetbare vooruitgang”. De toezichthouder erkent dat dit „complex is”, maar geeft geen concrete voorbeelden van te treffen maatregelen.

