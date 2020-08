Door het schrappen van de bejaarde camperparade We zijn er bijna, dreigde de zomerkijker enigszins ontheemd te raken. Want welk programma kon ons dan meevoeren naar een oase van gemoedelijkheid? Gelukkig is er deze week elke dag Doe alsof je thuis bent (KRO-NCRV), het liefste huizenruilprogramma dat ik ooit zag. Hier geen grote sociale of culturele verschillen (zoals bij het door collega Mark Lievisse Adriaanse als ‘kloofporno’ aangeduide Steenrijk, straatarm), maar een eenvoudige vakantiewissel tussen mensen die best op elkaar lijken. Veel mannen met veel haar, ook.

Dinsdag hoopten de dertigers Ton en Heidi, die een jaar geleden naar Schiermonnikoog waren verhuisd, op een ruil met een Gooise villa met zwembad, maar de programmamakers hadden hen gekoppeld aan de straatmuzikanten Anne en Arnan, die sinds drie jaar in een oud busje door Europa trekken.

Schiermonnikoog is de kleine camper onder de Waddeneilanden; Anne en Arnan voelden zich de koning te rijk in de smetteloze nieuwbouwwoning van Heidi en Ton. Want wat een slaapkamer! Het vertrek was groter dan hun hele camper. Nog grotere golven enthousiasme volgden bij de aanblik van het Schierse sanitair: „Nou, we kunnen douchen”, riep Arnan. „Ik zei al: ik wil poepen!”

Spiegelbeeldig was de kennismaking van Heidi en Ton met Berry – zo’n busje heeft een naam. „Hoe zou het binnen ruiken”, vroeg Ton zich af. „Hier kun je toch niet in wonen?” Nadat Berry in de hitte op een Groningse camping was geparkeerd, volgde een slapeloze nacht op de harde campingkussens. „En die kikkers de hele tijd!”

Bij het poetsen van de bus trof Ton achter de linker buitespiegel „smurrie van drie continenten” aan. „Misschien heb ik een beetje smetvrees”, zei Heidi voorzichtig. Wel hadden ze tot hun opluchting uit de inrichting van Berry afgeleid dat de bewoners gelovig waren.

Anne en Arnan zongen intussen gospel in de straten van Schiermonnikoog en amuseerden zich op het strand. „In het buitenland heb je bergen en rotsen, hier is het veel vlakker.” Af en toe kwalificeerden ze iets in hun ruilbestaan als ‘degelijk’; om het contrast met hun normale leven aan te geven. Op de camping bleek het degelijkheidstekort Ton en Heidi te veel geworden te zijn. Met dekbed en al waren ze ’s nachts een lege safaritent binnengeslopen om pas bij zonsopgang terug naar het busje te sluipen. „Niemand heeft het gezien”, zei Heidi ontwapenend. Behalve die Ene die alles ziet, natuurlijk.

In de woensdagaflevering belandde de familie Kroos, bewoners van een tiny house te Hengelo, in een van buiten onaanzienlijk rijtjeshuis in Waddinxveen. Binnen bleek het een met schedels, zwaarden en schilden volgestouwd fantasyparadijs. De vijfjarige Oscar keek zijn ogen uit, maar zijn ouders leken wat bezorgd over vernielingen die hun oogappel zou kunnen aanrichten. In Hengelo waren de zestigjarige fantasyvrienden Ed en Hans verwonderd aan het uitzoeken of je werkelijk over het aanrecht naar je slaaploft moest klimmen.

Ed had het zwaar met het ruimtegebrek, maar Hans leefde helemaal op in de buitenlucht. Woest schreeuwend maakte hij met zijn grijzende manen jacht op de buurkinderen. Misschien worden we allemaal wel vrienden, zo klonk het op de gezamenlijke bijeenkomt van de vier huizenruilers na afloop – waar geheel in de mensvriendelijke sfeer van Doe alsof je thuis bent alleen maar aardige dingen worden gezegd. Intussen verdacht ik Hans ervan dat hij overwoog het donkere fantasybestaan te verruilen voor een tiny house voor zichzelf.