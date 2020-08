Toppunt van de dagelijkse sleur: opleven als je mooi inparkeert

Anne Tyler: Een rooie aan de kant van de weg. (Redhead by the Side of the Road). Vert. Peter Abelsen. Prometheus, 206 blz. € 19,99

Het heeft altijd iets omineus, wanneer een schrijver bij verschijning aankondigt dat dit zijn of haar laatste roman is. Mary McCarthy deed het na publicatie van haar deels in Nederland gesitueerde roman Cannibals and Missionaries en hield zich daaraan. Anne Tyler (1941) deed het vijf jaar geleden, bij de verschijning van De blauwe draad, een prachtige, gelaagde roman waarbij iedere lezer kon denken: wat jammer dat we nooit meer iets nieuws van de schrijfster van (bijvoorbeeld) Dinner at the Homesick Restaurant en The Accidental Tourist zullen lezen.

Het liep anders. Er verscheen drie jaar later een volgende roman, Klokkendans, en nu is er alweer een nieuw boek van Tyler waarvan, eerlijk gezegd, moet worden geconcludeerd dat hij hoofdzakelijk haar trouwste fans zal aanspreken – en de jury van de Booker Prize, die het onlangs op de longlist zette. Tyler heeft haar reputatie opgebouwd met beschrijvingen van doorsnee personages die vooral in familieverband een knetterende lading meekregen. Ze is een meesterlijke chroniqueur van de blanke (upper) middleclass in het Amerikaanse noordoosten.

Maar in haar nieuwe roman Een rooie aan de kant van de weg vraagt ze wel veel van haar lezers. Want hoofdpersoon Micah Mortimer is zo ongeveer de saaiste hoofdpersoon die ze ooit heeft beschreven. Dat zegt op zichzelf niets, er zijn meesterwerken geschreven over Männer ohne Eigenschaften. Librisprijswinnaar Sander Kollaard citeerde in deze krant wat dat betreft terecht John Updike, een Tyler-bewonderaar overigens, die probeerde ‘to give the mundane its beautiful due’.

Welnu, mundane, alledaags, is Micah zeker. Hij heeft twee deeltijdbanen, een als conciërge van een appartementengebouw, en daarnaast als klusjesman die op afroep problemen van digibete bejaarden oplost. Dat levert aardige scènes op (‘oudere dames gaven hem zijn makkelijkste karweitjes’), maar die sudderen zo’n beetje het hele boek door. Micah heeft ‘een hekel aan de rommelige aanblik van borden en kopjes op een afdruiprek’ en dus droogt hij zijn vaat altijd zelf af. Als hij autorijdt voelt hij de blik van de ‘Verkeersgod’ op zich gericht, die toeziet of hij wel op tijd richting aangeeft en correct inparkeert. Is dat zo, dan registreert hij een complimentje.

Dat Micah dus vrijgezel is zal weinigen verbazen, maar Tyler heeft wel degelijk een love interest in het verhaal weten in te voegen. En een verleden, wanneer zich een mannelijke tiener aandient die claimt zijn zoon te zijn. Dat geeft de roman althans vaart en er is zelfs iets van romantische hoop aan het slot. Maar de dagelijkse sleur overheerst hier uiteindelijk te veel in deze roman, die zeker geen hoogtepunt is in Tylers prachtige oeuvre.

