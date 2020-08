Een dove barista en de uitjes van Omroep MAX

In de kantine van KRO-NCRV werkt een dove barista, die tijdens het koffieschenken de medewerkers gebarentaal leert. Bij AvroTros komt de fietsenmaker langs, in de hoop dat medewerkers vaker op de fiets gaan.

In de jaarverslagen van de publieke omroepen zijn ‘inclusiviteit’ en ‘duurzaamheid’ de terugkerende modewoorden. Zonder dat daar overigens serieus werk van wordt gemaakt. KRO-NCRV komt nog een heel eind, met de benoeming van Rick Brink tot ‘minister van gehandicaptenzaken’: belangenbehartiger voor mensen met een beperking. De omroep had verder de Nationale Zaadlozing: bloemen planten om de bijen te helpen.

Omroepleden Forse daling

De ledenaantallen van de omroepen lopen terug. Aan het eind van 2019 hadden zij samen 2,4 miljoen leden, blijkt uit de nieuwe jaarverslagen. In 2014 waren dat er nog 3,5 miljoen. Vooral fusie-omroepen verliezen leden. AvroTros noemt zich „nog altijd een van de grootste omroepverenigingen in Nederland”, maar is in vijf jaar tijd bijna gehalveerd (400.000 leden). KRO-NCRV heeft de meeste leden (488.351). Omroepen betalen fors voor het behoud en het werven van leden – geld uit eigen kas, dat ze vaak liever aan tv-programma’s zouden willen besteden. Om hun omroepstatus te behouden moeten omroepen ten minste 150.000 betalende leden hebben, aspiranten 50.000 leden. Aan het eind van 2020 vindt de vijfjaarlijkse peiling plaats. Vooral aspiranten worstelen met de drempel. Powned had begin dit jaar slechts 18.500 leden, en moet dit jaar op zoek naar ruim 30.000 betalende leden. Omroep KRO-NCRV investeerde in 2019 maar liefst 3 miljoen in de ledenwerfcampagne. Dat leverde slechts zevenduizend leden meer op dan het jaar ervoor. En het eigen vermogen staat toch al onder druk. Bij vrijwel alle omroepen lopen de inkomsten uit programmabladen en andere nevenactiviteiten terug. Alleen de oplage van het omroepblad van MAX stijgt aanzienlijk naar ruim 140.000 abonnees.

De jaarverslagen vallen laat dit jaar – dat komt door de coronacrisis, waardoor omroepleden niet zo eenvoudig samen konden komen. Opvallend, zo blijkt uit een inventarisatie van de verslagen van alle omroepen, is dat zij allemaal bezig zijn met hun bestaansgrond, en met hun slinkende vermogen. Vanuit Den Haag krijgen ze conflicterende opdrachten: ze moeten meer samengaan, en beter luisteren naar het centrale gezag, de NPO.

Tegelijk moeten ze zich profileren, en duidelijk maken dat ze een volksdeel vertegenwoordigen. Dus is KRO-NCRV niet zomaar een omroep, maar „een maatschappelijke mediaorganisatie die beweging brengt”. BNNVARA identificeert zichzelf als „vooruitstrevend en maatschappelijk betrokken”. Soms voel je de naschokken van de fusiegolf van 2014. Zo streeft BNNVARA naar „een duurzame, inclusieve samenleving waarin iedereen deelt in de welvaart en het plezier.” Delen in het plezier? Dat lijkt erin gefietst door de hedonistische BNN-bloedgroep.

Voor de aspirantomroepen is die twijfel aan het bestaansrecht het meest concreet: ze moesten voor eind vorig jaar 150.000 leden hebben om door te mogen gaan. Maar bijna alle omroepen lijden ledenverlies, en voor PowNed, WNL en Human was zo’n aantal onhaalbaar. De politiek kwam ze tegemoet: de telling werd een jaartje uitgesteld en, als de wetswijziging er tijdig doorheen komt, hoeven ze er maar 50.000. Dat uitstel was ook weer reden voor gemor, want diverse omroepen hadden al een peperdure werfcampagne opgetuigd, en piekten te vroeg.

Verlies

De meeste omroepen sloten het jaar af met verlies. Dat dan weer aangezuiverd werd uit het eigen vermogen. Als dat vermogen in aandelen zat, hadden ze een meevaller. Als het in stenen zat niet: AvroTros en KRO-NCRV kampen bijvoorbeeld al jaren met leegstand.

Den Haag bezuinigde, en verder werd alles ook minder. Vooral het aantal leden en het aantal verkochte gidsen. Gidsen waren van oudsher de melkkoeien van Hilversum. Die tijd is voorbij. De omroepen worden armer.

Alle omroepen? Nee, één omroep blijft tegen de trend in doorgroeien. Na vijftien jaar uitzenden behoort Omroep MAX inmiddels tot de vier grote omroepen; even groot als de drie fusie-omroepen die al een eeuw meelopen. Het aantal MAX-leden steeg naar 369.528 leden. De seniorenomroep biedt zijn leden een lange lijst evenementen, van het Jan & Anny Afscheidsconcert tot het Duinrell MAX Midweek-arrangement. Terwijl alle gidsen krimpen, groeide MAX Magazine met 8 procent naar 140.661 abonnees. De omzet steeg met 17 procent naar 7,8 miljoen euro.

Online

Klachten over de bemoeienis van de NPO en bezuinigingsplannen van Den Haag sieren ongeveer ieder jaarverslag. PowNed, BNNVARA en VPRO winden zich op over de beperkingen die de NPO oplegt als het gaat om verspreiding op onlineplatforms. Het centraal gezag bemoeit zich nu ook al, zo klagen zij, met het eigen geld dat ze in online-producties willen stoppen.

Hoewel televisie nog lange tijd groot en belangrijk zal blijven, ligt de toekomst op andere platforms. Alleen al omdat de jeugd daar zit. Dus maken de omroepen ook programma’s voor YouTube, zoals Drugslab, #BOOS (BNNVARA), Zondag met Lubach en Sekszusjes (VPRO).

Die laatste omroep experimenteert ook met andere vormen, zoals in Instagram Horrorstories, Kramp (Facebook), Dustin, over een stofzuiger, voor de smartphone, en Hotel Spieker, een interactieve krimi voor Google Home.

Boven de norm Nog acht veelverdieners

Acht presentatoren bij de publieke omroep verdienen meer dan de norm. In 2017 is in de Beloningscode voor presentatoren van de Publieke Omroep (BPPO) bepaald dat het salaris van presentatoren niet hoger mag zijn dan van een minister, 194.000 euro afgelopen jaar. En ook dat uitzonderingen niet langer zijn toegestaan. Omdat alleen nieuwe contracten (na 6 juni 2017) onder die norm vallen, blijven uitzonderingen mogelijk. Het aantal veelverdieners daalt wel. In 2016 verdienden zeker twintig presentatoren meer dan toegestaan, in 2017 daalde dat aantal naar zeventien. In 2018 ging het om veertien presentatoren die meer verdienden. Dit thema is omstreden – óók omdat er mogelijk veel meer presentatoren zijn dan de acht van wie dat gemeld wordt, die boven de norm verdienen. In december concludeerde de Algemene Rekenkamer dat de NPO onvoldoende in staat is om te controleren of presentatoren via constructies meer verdienen dan het salarisplafond van de publieke omroep. Presentatoren die hun programma’s laten maken door productiebedrijven waar ze zelf bij betrokken zijn bijvoorbeeld. In 2019 ging het om veelverdieners bij NOS (één presentator), AvroTros (twee), KRO-NCRV (twee), MAX (één) en BNNVARA (twee). Bij de laatste omroep krijgt een presentator het meest (449.260).