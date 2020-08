Dode bij massale beklimming grenshekken tussen Marokko en Melilla

Zeker driehonderd migranten hebben donderdag geprobeerd Europees grondgebied te bereiken, door de hekken te beklimmen die de Spaanse exclave Melilla van Marokko scheiden. Daarbij kwam één persoon om het leven, vermoedelijk door een hartaanval, melden Spaanse media. Twaalf anderen raakten gewond, waaronder drie leden van de grensbewaking. De twaalf hadden voornamelijk blauwe plekken en snijwonden. Ongeveer dertig mensen wisten succesvol over te steken.

De gezamenlijke beklimming van de in totaal drie hekken tussen Marokko en Melilla vond rond 06.30 uur plaats ter hoogte van het vliegveld van Melilla. Op dat tijdstip wisselen de nacht- en ochtendploegen van grensbewakers aan zowel Marokkaanse als Spaanse zijde elkaar af. Bovendien zijn de hekken iets lager voor het vliegveld, omdat er nog geen versterkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Deze werkzaamheden zijn sinds 2019 bezig. De hekken worden onder meer verhoogd van zes naar tien meter en uitgerust met stalen kabels die de klim moeilijker moeten maken.

Het komt vaker voor dat migranten de hekken tussen Marokko en Melilla beklimmen, omdat ze hopen in de stad Europees asiel aan te kunnen vragen. Eerder dit jaar oordeelde het Europees Hof voor de Mensenrechten dat Spanje geen mensenrechten schond toen het in 2014 twee mensen meteen terugstuurde naar Marokko, zonder hen de mogelijkheid tot een asielaanvraag te geven. Voorstanders van een harde lijn tegen illegale immigratie in Europa voelden zich gesterkt door de uitspraak. Of de dertig migranten die succesvol over wisten te steken wel asiel aan mogen vragen, is niet bekend.

