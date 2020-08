De onmogelijke zoektocht van Marlon Etnel naar een donor die op hem lijkt

Ook als alles al de verkeerde kant op wijst gaat Marlon Etnel (46) uit van het beste, want wat heeft hij anders? Dat hij bij het kerstdiner geen hap door zijn keel kreeg, kon hij door de heersende griep verklaren, net als de opgezwollen klieren in zijn keel. Pijn op zijn borst? Hij oefende zijn push-ups. Maar de nachten, waar hij door al dat gezweet op een gegeven moment wel vijf keer van T-shirt moest wisselen, begonnen zijn dagen te verpesten.

Op een doordeweekse ochtend in april 2018 liet hij voor de zekerheid bloed prikken. Een paar uur later stond onaangekondigd een ambulance voor de deur. Zijn bloedwaarden waren alarmerend.

De diagnose volgde een paar weken later en was onverbiddelijk. Mantelcellymfoom, een zeldzame en dodelijke vorm van lymfklierkanker waarbij de witte bloedcellen ongeremd groeien. De chemokuur begon nog op de dag dat hij zijn diagnose hoorde. Artsen vertelden hem dat de kans groot was dat de kanker snel terug zou komen, maar dat deel van het gesprek onthield alleen zijn vrouw. „Ik had gehoord dat het wel goed zou komen.” Zes maanden na zijn laatste chemo begonnen zijn klieren weer op te zetten. Dit keer wist hij meteen genoeg. Alleen nu werkte de chemo niet meer, de kanker was er niet meer gevoelig voor.

Een stamceltransplantatie is voor Marlon Etnel de laatst mogelijke behandeling om te kunnen overleven. Daarbij worden zijn eigen zieke stamcellen vernietigd en stamcellen uit het bloed van een gezonde donor teruggeplaatst. Die groeien dan uit tot gezonde witte bloedcellen.

Maar de artsen vertelden hem over een probleem waar hij nog nooit van had gehoord: dat mensen met een niet-westerse of gemengde achtergrond moeilijker een stamceldonor vinden. Zij hebben daardoor een grotere kans om aan leukemie of lymfklierkanker te overlijden.

De zoektocht naar een stamceldonor is ingewikkeld. Voor een goede match is precies dezelfde weefseltypering nodig. Mensen van dezelfde afkomst hebben een grotere kans op een match. Marlon Etnels ideale donor is een negroïde man. Wie binnen de familie geen stamceldonor vindt – dat lukt slechts dertig procent van de patiënten – is aangewezen op de wereldwijde databank. In Nederland dienen artsen jaarlijks ruim zeshonderd aanvragen voor stamceldonoren in. De kans dat een donor matcht met een patiënt is klein: ongeveer één op de 50.000. „Maar dat is statistisch, een vaak nietszeggend gemiddelde”, zegt Bert Elbertse van het Nederlandse centrum voor stamceldonoren Matchis. Want wie van niet-westerse of gemengde afkomst is, maak nog veel minder kans, omdat er niet genoeg passende donoren zijn. Wereldwijd staan er 36 miljoen stamceldonoren geregistreerd. Maar zij hebben voornamelijk een Noord-Europese of Amerikaanse afkomst.

Stamcellen doneren: Hoe werkt het? De kans dat een stamceldonor wordt opgeroepen is klein; minder dan vijf procent van de mensen in de databank wordt gevraagd te doneren. Stamcellen kunnen via bloed (in zeventig procent van de gevallen) of via beenmerg worden gedoneerd. De arts van de patiënt bepaalt de procedure. Ruim tachtig procent van de in Nederland gedoneerde stamcellen gaat naar buitenlandse patiënten. Andersom wordt ruim negentig procent van de Nederlandse patiënten geholpen met stamcellen uit het buitenland – meestal uit Duitsland. In Nederland is het centrum voor stamceldonoren Matchis verantwoordelijk voor het koppelen van donoren aan patiënten. Zij krijgen zeshonderd verzoeken van artsen per jaar binnen. 11 procent van de verzoeken komt voor mensen met een niet-westerse afkomst. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel Nederlanders met een niet-westerse afkomst zich als stamceldonor hebben laten vastleggen, zegt Bert Elbertse van Matchis. Bij registratie is het niet verplicht je etniciteit in te vullen. Niet de gegevens, maar het DNA vormt de basis voor het bepalen van je weefselprofiel, waarmee de match met een patiënt kan worden gemaakt.

In sommige landen en culturen is er weinig kennis over stamceldonatie en soms rust er een taboe op. „Stamceldonorbanken zijn bovendien duur”, zegt Elbertse van Matchis. De kits om wangslijm bij stamceldonoren af te nemen, de weefselanalyses die ervan gemaakt moeten worden. Stamcelbanken zijn daarom vooral gevestigd in rijkere landen.

Ook in Suriname, waar Marlon Etnel de grootste kans op een match zou maken, bestaat geen stamcelbank. „Dat was even slikken”, zegt hij over het moment dat hij dat hoorde. Dat zegt hij vaak als zijn verhaal verdrietig wordt.

Een goed leven

Marlon Etnel zit op de loungeset in zijn door riet omgeven zelfgemaakte steigertuin. Zijn witte huis in Boskoop is pas net opgeleverd, de bouwsteiger staat nog voor de voordeur. Aan de tuintafel zit zijn moeder te verven met zijn drie kinderen. Op zijn armen heeft hij wondjes van de muggensteken en puistjes, een bijwerking van zijn medicijnen. Hij slikt ibrutinib, een nieuw medicijn dat de groei van kanker remt. De genmutatie die hem ongevoelig voor chemo maakte, gaat er ook voor zorgen dat dit middel zijn werking verliest. Als hij het gemiddelde aanhoudt, zijn glibberige maar enige houvast, heeft hij nog een half jaar om een stamceldonor te vinden. Hij is een tikkende tijdbom, zegt hij.

Als dit mijn einde wordt, vraagt hij zich vaak af: heb ik dan een goed leven gehad? Heb ik wel genoeg geleefd? Dan denkt hij terug aan toen hij op zijn zestiende van Paramaribo naar Nederland kwam en in de Florijn ging wonen, een lang en hoog honingraatvormig flatgebouw met eindeloze portieken. „Buiten scheen de zon. In onze blote bast renden mijn broertje en ik het balkon op. Het bleek ontzettend koud. Zoiets had ik nog nooit gezien.” Hij kent de cijfers nog: het was die dag 10 november en 11 graden. Een flat, terwijl hij in Nederland het paradijs had verwacht.

De mogelijkheden in Amsterdam maakten hem gulzig. Kleding, mooie auto’s en dan ook nog de beste velgen. En op zijn twintigste een schuld van 80.000 gulden. Zijn sporttalent redde hem van een leven als boekhouder, een opleiding die hij slechts koos omdat er nu eenmaal veel werk in was. „Maar kijk… een typische boekhouder is een introvert persoon. Ik ben alles behalve dat. En ook niet van de cijfertjes.” Op zijn zesentwintigste werd hij nog professioneel American football-speler bij de Amsterdam Admirals, de ploeg speelde op Europees niveau. „Mijn eerste wedstrijd met de ploeg was in Düsseldorf. Veertigduizend man in het stadium. Ik vond het heerlijk om prof te zijn. Het enige wat ik hoefde te doen: bal vangen en rennen. De spotlights, ja, het was een leuke tijd.”

Als het misgaat hoop ik dat ze later weten wie papa was Marlon Etnel

Toen zijn profcarrière door een liesblessure eindigde op zijn 29ste, nam een vriendin hem eens mee naar een salsadansavond. Hij bleek talent te hebben, opnieuw. Na een paar maanden trainen werd hij gevraagd door de Salsa Dance Squad, de beste dansgroep van Nederland. „Voor ik het wist stond ik in een hotel in New Jersey te dansen.” Zijn vrouw ontmoette hij ook in de danswereld, bij zijn salsalessen in Alphen aan den Rijn.

Marlon Etnel weet ook dat een stamceltransplanatie geen garantie op leven is. De behandeling zal zwaar en eenzaam worden. Hij zal vier weken in het ziekenhuis moeten liggen. Eerst krijgen patiënten intensieve chemotherapie om hun beenmerg helemaal kapot te maken. De nieuwe stamcellen worden via een infuus toegediend. „Wij transplanteren het afweersysteem”, zegt Gerwin Huls. Hij is hoogleraar hematologie en internist-hematoloog in het Universitair Medisch Centrum in Groningen. „Een afweersysteem valt aan wat het niet kent. Dat is het dogma.” Na de stamceltransplantatie zullen de nieuwe cellen het lichaam van hun ontvanger aanvallen. „Als een soort ‘pacmans’ eten de gezonde nieuwe cellen de oude ongezonde cellen die de chemo overleefden op.” Daarna is het zaak om te voorkomen dat andere weefsels, zoals huid, darmen en lever, ook door de cellen aangevallen worden. Dat lukt niet bij iedereen.

„Die cellen zijn je vriend, omdat ze het laatste beetje kanker aanvallen. Maar ook je vijand”, zegt Gerwin Huls. „Aan een stamceltransplantatie kun je doodgaan.” Ongeveer twintig procent van de patiënten overleeft hun stamceltransplantatie niet.

Maar die vraag die Etnel zichzelf steeds stelt dus, over zijn leven, daarop is het antwoord volmondig ja. „Wat me wel verdrietig maakte, is dat ik drie kindjes heb, die verder zouden moeten gaan zonder hun papa.” Hij probeert, naast zijn fulltime baan als IT-consultant, veel met ze te spelen. „Ze zijn nog zo jong. Als het misgaat hoop ik dat ze later toch weten wie papa was.” Zijn kinderen zijn zes, vier en drie.

Een onbekend verhaal

Veel mensen met een Surinaamse achtergrond horen via Marlon Etnel, die een groot netwerk heeft, voor het eerst over het stamceldonorenprobleem. Over ziektes wordt niet veel gepraat, door Surinamers wordt het woord kanker zelden hardop uitgesproken. „Mensen zijn bang dat ze het dan zelf krijgen”, zegt Surinaams-Nederlandse radiopresentatrice Gloria Bottse. „Hij heeft de lelijke ziekte, zeggen ze. Of: hij heeft K.” Dus toen zij van Marlon Etnel hoorde, nodigde ze hem meteen uit voor een Facebook-livestream, om over zijn ziekte te praten. Naar haar shows bij Radio Mart kijken vooral Nederlanders met een Surinaamse achtergrond.

Wat ook meespeelde: ze herkende zijn verhaal, zijn wanhoop en verdriet. Haar oudste broer, Tony Bottse, overleed op 56-jarige leeftijd nadat er geen stamceldonor voor hem gevonden werd. „Je staat erbij, je kijkt ernaar, en je kunt helemaal niets doen.” Maar nu kan ze wel wat doen, vindt ze. Ze kan het in elk geval bespreekbaar maken. Want Gloria Bottse herinnert zich hoe ze terugkwam in Suriname en niemand met haar over de doodsoorzaak van haar broer wilde praten. „Ik raakte zó gefrustreerd. Hij had kánker, wilde ik schreeuwen. Kanker, kanker, kanker.”

Ik kan niet anders dan denken dat het goed komt Marlon Etnel

Het verhaal van Marlon Etnel maakte veel los in de Surinaamse gemeenschap. Op de uitzending kreeg Gloria Bottse honderden reacties. De onwetendheid was groot, zo bleek. „Mensen zijn bang voor wat er gaat gebeuren met hun DNA en hun bloed.” Aan Marlon Etnel werd eens gevraagd of er een rib uitgesneden moest worden voor een stamceldonatie.

Marlon Etnel probeert ook interviews te geven in Surinaamse media. Mensen die zich na zijn verhaal willen laten registeren als stamceldonor kunnen zich, bij gebrek aan instanties, bij zijn neef melden. Etnel heeft via Matchis vijftig testkits naar hem gestuurd. Bottse: „Maar dat is natuurlijk lang niet genoeg.”

Meer zoektochten

Etnel is niet de enige die via de media naar een stamceldonor zoekt – ook al is de zoektocht meer een oproep om je te laten registeren als stamceldonor. In juli stapte de 35-jarige Nadira met haar verhaal naar de media. Met een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder is de kans op een stamceldonor „als zoeken naar een speld in de hooiberg”. Eduard, een Nederlandse man met een Chinese-Indonesische-achtergrond, schreef op Facebook: „Zonder donor heb ik geen leven meer. Letterlijk.”

Matchis voerde vorig jaar een campagne gericht op mensen in de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Het jaar daarvoor was de campagne gericht op Marokkaanse-Nederlanders.

Waarom toen pas? Waarom zijn mensen met een niet-westerse achtergrond al zo lang ondervertegenwoordigd in de wereldwijde stamcelbanken?

In Nederland, zegt Bert Elbertse van Matchis, is eigenlijk ook lang niet over stamceldonatie gepraat. In de jaren vijftig leerden we over bloeddonatie, in de jaren zestig over orgaandonatie. „Wij zijn daar achteraan gekomen.”

Jarenlang werd alleen aan bloeddonoren gevraagd of ze zich ook wilden registreren als stamceldonor. Dat deed het donorbestand geen goed; tot 2014 waren er nooit meer dan 50.000 stamceldonoren in Nederland en bovendien waren ze flink aan het vergrijzen.

Een jong bestand is van groot belang, legt hoogleraar Huls uit. Hoe jonger de donor, hoe groter de kans op een succesvolle transplantatie. „De pool moet uit studenten bestaan, niet uit vijftigjarigen.”

Nadat Matchis zes jaar geleden met bewustwordingscampagnes begon, groeide het stamceldonorenbestand naar 328.000 mensen.

Elbertse: „We streven naar zeshonderdduizend stamceldoneren. Dan zouden we statistisch gezien aan de vraag in Nederland kunnen voldoen. We blijven uitwisselen, maar als elk land genoeg stamceldonoren werft, zouden we wereldwijd heel ver kunnen komen.”

Marlon Etnel gaat „er vanuit dat het goed komt”. „Voor bijna elk probleem is een oplossing”, zegt hij. „Zoek die oplossing. En als die er niet is, maak er dan het beste van. En als het niet goed komt, dan denk ik dat ik ook moet accepteren.”