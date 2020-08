Memoires Deborah Orr : een getroubleerde vrouw geobsedeerd door narcisme

Deborah Orr: Motherwell. (Motherwell). Vert. Theo Schoemaker, Monique ter Berg en Gerda Baardman. Lebowski, 318 blz. € 22,99 ●●●●●

Een ‘leeuwin’, ‘onverschrokken’, ‘onverzettelijk trouw aan zichzelf’; zo werd Deborah Orr in necrologieën door haar collega-journalisten omschreven. ‘God, ze was ook moeilijk’, schreef collega en vriendin Suzanne Moore in The Guardian: ‘Ze verscheen op dinner parties met een fles whiskey, dronk die leeg en beledigde de gastheer.’ In het stuk van Moore, vlak na Orrs overlijden oktober jongstleden verschenen, lees je ook hoe Orr als haar vriendin er niet bij is dier vlam een kopstoot geeft, om vervolgens telefonisch te klagen over de blauwe plek op haar voorhoofd.

Nogal een portret dus, Orr. Journalist, columnist, ooit de eerste vrouwelijke chef van de weekendbijlage van The Guardian. Orr was belezen, breed onderlegd, politiek begaan en – uiteraard – omstreden. Orr was iemand die een discussie op Twitter kon afsluiten met een ‘go fuck yourself’. In de periode voor haar dood schreef ze haar memoires: Motherwell.

In Motherwell komt het beeld naar voren van een vrouw die zich ontworstelt aan een Schots arbeidersmilieu. Een selfmade leeuwin, zo je wilt. Maar ook dat van een getormenteerde ziel, die kraakt onder het gewicht van haar moeders afkeuring en haar vaders conservatisme. Het is een boek dat zowel fascinerend als ergerlijk is – naar welke kant de meter uitslaat is een kwestie van voorkeur. Dat is wat flauw om te schrijven, zeker bij een vrouw met immer gepeperde meningen steekt zo’n oordeel wat bleekjes af. Toch doe ik het. Ik heb me namelijk wild geërgerd tijdens het lezen, maar wilde Motherwell ook niet meer wegleggen toen ik er eenmaal in was begonnen.

Dat verslavende zit hem allereerst in de zinnen van Orr. Alleen al de opening van het boek: ‘Dat uitzicht’, schrijft ze over Motherwell, het Schotse kolen- en staalstadje waar ze opgroeide: ‘Dat verbijsterende, huiveringwekkende panorama. […] één grote vlakte tot aan de horizon, in zwart-wit, net als de tv. Met uitzondering van hier en daar een bleke, custardgele uitstoot […] Afgefakkeld gas. Een staalfabriek, twee keer zo groot als Monaco.’

Een prachtige modern-gotische voorbode met precies genoeg drama. Orr koos haar woorden zorgvuldig, misschien om de lezer het beeld te geven dat zijzelf voor ogen had. Zoals hoe ze zich haar vader herinnert als hij thuiskomt in een ‘pakpapierbruine overall’. Misschien ook om niets te verliezen van haar herinneringen. Zelfs de eerste telefoon van huize Orr wordt (ik zou haast zeggen: Knausgårdiaans) in merk, kleur en draaischijf omschreven, net als de flora van het braakliggend gebied waar ze als meisje graag rondstruint. De botanische overpeinzingen zijn juweeltjes, kleine essays waarin ze het bestaan van het terrein verbindt aan een gevoel van veiligheid maar ook onveiligheid (vieze mannen!), urbane ontwikkelingen, politieke beslissingen.

Dat vermogen tot verbinden leidt ertoe dat Orrs persoonlijke geschiedenis (waarin de verhouding met haar ouders centraal staat) een boeiende blik werpt op Schotland tussen de jaren veertig en negentig, en dan met name hoe de arbeidersklasse keer op keer het onderspit delft. De mager geregelde huisvesting, de slecht ontworpen wijken (‘Hoe projectontwikkelaars in West-Schotland regen kunnen vergeten is me een raadsel’), de nationale noodtoestand (stakingen, elektriciteitsonderbrekingen) in de jaren zeventig waardoor ze ‘leefden als holbewoners’. De strikte scheiding tussen katholiek en protestants, rijk en arm, de ik en de ander. Hoe een verleden van fabrieken en mijnen generatie op generatie tekent. Thatcher. En steeds weer valt alles samen: ‘In 2018 zat ik in het Tate Modern tussen de stalen steunbalken uit mijn vaders fabriek te kijken naar de tikkende klokken uit mijn moeders fabriek in de vierentwintig uur durende film The Clock van Christian Marclay’.

Gevoel voor drama

Wat Motherwell zo moeilijk weg te leggen maakt, zorgde er ook voor dat ik het soms juist dicht wilde slaan. Het gevoel voor drama, zo lekker in de omschrijvingen van de stad, neemt elders wat pathetische vormen aan. ‘Hoe diep kan een machtig meubelstuk zinken’, weeklaagt Orr over de secretaire die ze van haar moeder erfde, en waarvan de inhoud (oude rapporten, foto’s, enzovoorts) het boek bepaalt. En: ‘Mijn ouders waren de cipiers van wie ik hield. De aandacht die ik van hen kreeg, elke keer dat ze de kans kregen mijn botten kaal te kluiven? Het was toch aandacht.’ Cipiers! Botten! Het lijkt of Orr niet gelooft dat de lezer ook zonder al die gezwollen metaforen aanneemt dat het moeilijk was om op te groeien in dat huishouden. Terwijl de feiten – haar controlerende moeder die op een goede dag zelfs de post die Orr verstuurt opent, of haar als straf publiekelijk vernedert door een briefje met ‘ik speel vals’ op haar jas te spelden – heus boekdelen spreken. Ergens schrijft Orr, over haar moeder die opbelt om te klagen over haar artritis: ‘Ze bleef maar kermen (…) totdat ze fortissimo jammerde: ‘Waarom ik? WAAROM IK?’ Mijn medeleven nam zienderogen af.’

Vette smart

Precies dat overkwam mij helaas steeds vaker, naarmate het boek vorderde. Door de vette smart, door de extreme hardvochtigheid die Orr vervolgens naar zichzelf toont (‘Je ouders zouden je moeten respecteren. Je vriendje ook. Maar dat gebeurt alleen als je veel minder verknipt bent dan ik’), wat óók weer heel zwaar moet zijn. Maar ook door wat me op andere plaatsen juist het boek inzuigt, namelijk het leggen van verbanden in essayistische passages. Een tot vermoeienis toe terugkerend motief in die uitweidingen is narcisme. Alles is narcisme. Trump is een narcist, vooruit, haar ex is een narcist, daar kun je misschien ook nog wel inkomen, de samenleving wordt verpest door narcisme, tuurlijk, of nou ja, óók. ‘Het bijzondere soort groepsnarcisme dat we ‘vrouwelijkheid’ noemen’ – pardon? Het wordt helemaal ergerlijk als ze de term gaat gebruiken terwijl ze eerder aangeeft dat hij niet van toepassing is – bijvoorbeeld op haar moeder. Die is, legt Orr meermaals uit, nog vrij liefdevol ook, geen narcist. Om vervolgens vrijwel al haar gedragingen langs een narcisme-meetlat te leggen. Alsof ze (gaan we weer) een officiële rechtvaardiging van haar pijn zoekt.

Zonde, want juist in hoe Orr de tegenstellingen binnen haar moeder beschrijft (liefdevol en gruwelijk, trots en gepijnigd) zit een schrijnende kracht. Ook omdat ze haar ouders in een historisch kader weet te plaatsen; hun manier van zijn, hun manier van opvoeden, is natuurlijk gevormd door de tijd waarin zijzelf werden grootgebracht. Dat haar Britse moeder met een Schot trouwde was al omstreden.

Zul je net zien dat Orr er in een pissige passage van uitgaat dat de generatie vrouwen onder haarzelf niet in staat is de zaken in een breder perspectief te plaatsen: ‘Jonge, ‘woke’ vrouwen van nu [...] hebben geen idee in wat voor giftige, patriarchale cultuur we nog maar een paar decennia geleden zijn opgegroeid en hoe kwetsbaar de vooruitgang die we hebben geboekt eigenlijk is.’

Wij, lijkt ze te zeggen, hadden het pas echt erg – om zo net te doen wat ze haar moeder verwijt: andermans strijd nietig verklaren. Die strijd überhaupt lijken te zien als een strijd van een ánder, in plaats van een voortzetting van de jouwe.

Onvervulbaar verlangen

In memoires draait het uiteindelijk niet geheel om de anderen. Het gaat vooral om de schrijver. En voor iemand die overal het kwaad van narcisme zag moet het een ongelooflijke opgave zijn geweest om zo veel, en zo precies, over zichzelf te schrijven. Om zo geduldig al die open zenuwen met elkaar te verbinden en met een groter geheel, om zo dicht op meerdere lagen van een pijnlijke geschiedenis te gaan zitten.

Orr wist goed waar ze mee bezig was, vermoedelijk wist ze ook dat ze er goed in was, natuurlijk voorvoelde ze de dood. Ze schrijft, galmend en wel, wat in het licht van haar lot ook wel te begrijpen valt: ‘dat eindeloze, eeuwig onvervulbare verlangen naar onvoorwaardelijke steun is doodvermoeiend, niet alleen voor mij maar ook voor de mensen om me heen. Het kruis van de narcist. Het kruis dat mijn moeder ook te dragen had.’

Het moest, dit boek, ze kon niet anders, en nu is het er. Orr maakte publicatie ervan niet meer mee. Dat is misschien wel het meest dramatische gegeven van dit alles.

