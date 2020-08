Dat de wolharige neushoorn uitstierf, lag niet aan de mens

Uit de ontdooiende permafrost kwam in 2011 een 14.000 jaar oude wolvenpup tevoorschijn mét een stukje harig weefsel van een wolharige neushoorn in de maag. Op basis van dna in dat weefsel en het dna van andere wolharige neushoorns trekt een internationaal team van paleogenetici een interessante conclusie: de wolharige neushoorn stierf hoogstwaarschijnlijk niet uit door jacht maar door klimaatverandering.

De wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis) was een ijstijdsoort. Hij leefde aan het einde van het Pleistoceen (een tijdvak tussen de 2,5 miljoen jaar en 12.000 jaar geleden) in het noorden van Europa en Azië, gelijktijdig met soorten als de wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) en de steppewisent (Bison priscus). De neushoorn had een dikke, harige vacht, brede lippen (ideaal om te grazen) en twee horens – de voorste was het langst en was vermoedelijk bedoeld om onder de sneeuw mee te schoffelen, op zoek naar gras en mos op de toendra.

Analyse van neushoorngenoom

Hoe de soort aan z’n eind kwam, was lang reden tot speculatie. Afwisselend kregen mensen en klimaatverandering de schuld. Daarom besloot een onderzoeksteam onder leiding van het Zweedse Centre for Palaeogenetics, tot een analyse van het neushoorngenoom. Die publiceerden ze deze maand in Current Biology. Naast één compleet genoom gebruikten ze aanvullend mitochondriaal dna (afkomstig van veertien neushoorns tussen ruim 50.000 en 14.000 jaar oud) om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de soort door de tijd heen. De botten, het weefsel en het haar waaruit de dna-monsters zijn genomen zijn alle afkomstig uit het noordoosten van Siberië, een belangrijk leefgebied van de wolharige neushoorn.

Op basis van de genetische diversiteit konden de wetenschappers diverse fluctuaties in de populatieomvang afleiden. Rond 152.000 jaar geleden, tijdens de Saale-ijstijd, was de populatie groot, maar aan het einde van die koude periode (rond 127.000 jaar geleden) was er sprake van een snelle afname.

De jacht had geen substantiële invloed op de populatieomvang

29.700 jaar geleden, tijdens de Weichsel-ijstijd, piekte de populatie opnieuw – in tegenstelling tot andere ijstijdsoorten. Vanaf die tijd bleef de populatie min of meer constant tot 18.500 jaar geleden. Rond die tijd ging de soort in hoog tempo achteruit, om zo’n 14.000 jaar geleden helemaal te verdwijnen.

Het oudste bewijs van menselijke aanwezigheid in het noordoosten van Siberië dateert van 31.600 jaar geleden. De populatie wolharige neushoorns bleef dus 13.000 jaar constant nadat de mens ten tonele verscheen. Dat hoeft niet te betekenen dat de soort niet bejaagd werd, maar het lijkt erop dat jacht geen substantiële invloed had op de populatieomvang.

Dat geldt niet voor de snelle opwarming en vernatting van het klimaat tijdens het Bølling-Allerød-interstadiaal (14.600-12.800 jaar geleden).

10 graden warmer

„De temperatuur nam toen in een paar decennia tot wel 10 graden Celsius toe”, zegt Edana Lord, hoofdauteur van het artikel, aan de telefoon. „Die snelle opwarming kan de wolharige neushoorns in combinatie met een verandering van de begroeiing en een toename in sneeuwval parten hebben gespeeld. Opeens raakte makkelijk begraasbare toendra begroeid met hoger struikgewas, en soms lag er zo’n metersdikke laag sneeuw dat er niet tegenop te schoffelen was.”

En dat stukje wolharig weefsel in de maag van de wolvenpup – is dat een bewijs dat een van de laatste wolharige neushoorns destijds is gesneuveld door een roofdier in plaats van door het klimaat? Lord: „Zo eenvoudig is dat niet te zeggen. We weten niet eens met zekerheid of het een puppy van een wolf of van een vroege hond betrof. Laat staan dat we weten hoe het neushoornvlees in die maag terechtkwam. Mogelijk is het dier inderdaad bejaagd door een roedel wolven. Maar mogelijk was deze wolharige neushoorn al eerder gestorven, en kwamen de wolven juist op het aas af.”