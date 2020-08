Crisis legt problemen bloot bij bouwer BAM

Het gaat niet goed met bouwbedrijf BAM. Hoewel de sector als een van de weinigen doorwerkte tijdens de lockdown, trof Covid-19 ook de bouwplaatsen. Maar het nettoverlies van 235 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2020 enkel op de pandemie schuiven, gaat voorbij aan onderliggende problemen bij BAM.

Nadat het bedrijf nog maar net was bekomen van het oponthoud door stikstof en PFAS, diende corona zich aan. Een internationaal opererend bedrijf als BAM wordt daarin harder geraakt dan firma’s die zich vooral op de Nederlandse markt richten.

„In Ierland en België lag het werk meerdere weken volledig plat”, zegt financieel directeur Frans den Houter telefonisch. „In Nederland konden we door, maar hebben we de manier van werken moeten aanpassen: schaften in drie shifts, het regelen van vervoer naar bouwplaatsen en vertraging bij toeleveranciers.”

Het bedrijf kon daarom in april en mei op slechts 65 procent van de normale capaciteit werken. Inmiddels is dat gestegen naar 90 procent en dat zal de komende tijd zo blijven, zo verwacht BAM. De inkomsten liepen in het tweede kwartaal daarom met 19 procent terug ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Toch is het niet alleen de coronacrisis die BAM parten speelt. Het bedrijf heeft een brede waaier aan internationale activiteiten: van de renovatie van onderzoekstations op Antarctica tot het bouwen van een werf voor onderzoeksschip RRS Sir David Attenborough. Eerder al kondigde het bedrijf aan afscheid te nemen van BAM International, dat dit soort projecten uitvoert buiten Europa. Het ontbrak simpelweg aan „positieve vooruitzichten” voor deze tak.

Grote verliezen

Dat bleekt donderdag eens te meer. BAM draaide een operationeel verlies in het eerste halfjaar van 133,6 miljoen euro. Daarvan kwam 56 miljoen voor rekening van BAM International. Ook moest er voor 65,5 miljoen euro worden afgeschreven op goodwill, waaronder 22 miljoen euro op BAM International en 26 miljoen euro op de Belgische activiteiten.

Daar bovenop kwam nog de rekening van een lang slepende zaak in Duitsland. Het stadsarchief in Keulen stortte in 2009 in, door werkzaamheden aan een metrolijn. Twee mensen kwamen om. Vanwege de betrokkenheid van een werkmaatschappij schikte BAM in juni van dit jaar voor 200 miljoen euro. Daarvan moet het bedrijf 36 miljoen euro uit eigen zak betalen, de rest is verzekerd.

Door deze ontwikkelingen moest BAM afgelopen periode 400 miljoen euro extra lenen. van een lopende kredietlijn van 1,3 miljard euro. Die is nu volledig gebruikt. Met de opname verzekerde BAM zich van voldoende cash. Maar toen kwam corona. „Onze productie ging ineens enorm naar beneden”, stelt Den Houter. Het zorgde ervoor dat de solvabiliteit, de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen, daalde naar 11,3 procent, waar 20 procent gebruikelijk is. Toch zegt Den Houter zich nog geen zorgen te maken. Tegenover analisten wees hij op een orderportefeuille die beter gevuld is dan een jaar terug.