Celstraf van 55 jaar voor hulp bij zelfmoordaanslag Manchester

Hashem Abedi, de man die zijn broer hielp bij de voorbereiding op een zelfmoordaanslag in Manchester in 2017, is donderdag veroordeeld tot 55 jaar gevangenisstraf. Dat meldt de Britse omroep BBC.

Salman Abedi pleegde in mei 2017 een zelfmoordaanslag bij de Manchester Arena na afloop van een concert van Ariana Grande, op het moment dat ouders hun kinderen kwamen ophalen. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven, onder wie zeven kinderen. Ruim tweehonderd mensen raakten gewond. De aanslag werd later opgeëist door IS.

In maart dit jaar werd de 23-jarige Hashem Abedi al schuldig bevonden aan moord en samenzwering voor het plegen van een aanslag. Hij hielp zijn broer Salman bij het maken van de bom en moedigde hem bovendien aan de aanslag te plegen, oordeelde de Britse rechter toen. Salman Abedi zelf kwam bij de aanslag om het leven.